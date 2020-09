Massimo Zubboli in un documentario di KTV sulla Guerra di Corea

Lo scrittore Massimo Zubboli protagonista in Corea. La televisione coreana KTV con il regista Kim Chang Ho, ha dedicato al professore e poeta assisano ben due ore di riprese nella sua abitazione in occasione del 70° anniversario della Guerra di Corea alla quale prese parte un contingente di oltre 250 appartenenti al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana. Il contingente (i componenti sono tutti deceduti) fu diretto dall’allora Maggiore Medico CRI dott. prof. Fabio Pennacchi di Assisi, figlio dello storico del francescanesimo Francesco. Pennacchi diresse l’Ospedale n.68 di Seoul fino al termine dell’intervento (dic./gen. 1955) assistendo oltre 250.000 pazienti della Corea del Nord e della Corea del Sud.

“Il prof. Fabio Pennacchi – racconta Massimo Zubboli ad AssisiNews – ebbe il privilegio di assistere, come rappresentante del nostro Paese, alla firma del trattato di Panmunjeom (al 38° parallelo). Il ricordo delle prestazioni offerte dai componenti dell’Ospedale 68 (medici, infermieri, crocerossine e militari della CRI) è ancora vivo in Corea, a Seoul dove operò il nostro ospedale”. Per tale ragione la TV coreana ha voluto realizzare un documentario intervistando il prof. Massimo Zubboli che è il nipote ed erede del prof. Pennacchi, spentosi a Perugia nel 1988 con il grado di Generale Medico.