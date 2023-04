Abbandoni di rifiuti, individuati tre ‘zozzoni’: saranno sanzionati

La polizia locale e gli ausiliari dell’ambiente hanno individuato gli autori di 3 abbandoni di rifiuti lungo le scarpate della strada provinciale che da Assisi porta ad Armenzano e lungo la strada del Subasio in via Renzo Rosati. Nelle tre aree i cumuli di immondizia, addirittura anche una bombola per l’ossigeno, erano stati segnalati da cittadini nei giorni scorsi. (Continua dopo la foto)

Appena arrivate le segnalazioni sugli abbandoni di rifiuti, il comando della polizia locale si è attivato e dopo un attento e immediato lavoro di indagini sono stati scoperti i tre responsabili dei comportamenti incivili a cui saranno comminate le sanzioni secondo quanto previsto dalle norme in materia, che prevedono anche la denuncia penale nel caso l’abbandono dei rifiuti sia riconducibile a ditte. L’amministrazione comunale invita i cittadini nei casi di avvistamento di abbandono di rifiuti a segnalarli alla polizia locale che procederà immediatamente a prenderli in carico attivandosi per dare un’identità agli autori degli illeciti.

Nel 2016 le multe per violazioni ambientali, tra cui l’abbandono di rifiuti erano state 132, con un aumento di ben +65% delle irregolarità accertate; nel 2017 si era passati a 218, e a fine ottobre 2018 si era saliti a 231. Nel 2020, complice la pandemia, le violazioni ambientali (abbandono di rifiuti o violazioni delle norme sulla raccolta) erano 208. Nel 2021, invece, le multe per violazioni ambientali (abbandono di rifiuti o violazioni delle norme sulla raccolta) erano state 338, quasi una al giorno. Nel 2022, infine, erano state segnalate 165 per violazioni ambientali (abbandono di rifiuti o violazioni delle norme sulla raccolta).

