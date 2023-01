Abbandono di rifiuti a Tordibetto, i cittadini ‘allertano’ il Comune

Abbandono di rifiuti in zona Ponte Vico di Assisi (la strada principale che da Assisi scende verso Tordibetto-Palazzo), i cittadini allertano il Comune. Secondo la segnalazione arrivata ad Assisi News più volte i cittadini hanno provato a contattare i vigili urbani via mail, ma i rifiuti rimangono lì. “La zona è un torrente che da poco era stato ripulito ma viene preso di mira dalla gente per gettare via la spazzatura che forse non riescono a smaltire loro stessi”, scrivono i cittadini.

La segnalazione sull’abbandono di rifiuti era arrivata anche dal Movimento dello Sconforto Generale, che il 27 dicembre 2022 scriveva: “Siamo di nuovo in zona Ponte Vico di Assisi e qualche imbecille maleducato assassino a ben pensato di scaricare tutti questi sacchi neri pieni di spazzatura e sono stati scaricati in un questo piccolo torrente, che era stato addirittura ripulito da pochissimo. Ma se ingrandite e guardate attentamente la prima foto noterete resti di qualche cenone. Centinaia di ossa, credo di maiale. È allucinante ancora oggi convivere con queste situazioni! Ora il tempo è nemico e con tutta questa pioggia rischiamo che vengano trasportati quindi serve un intervento immediato”. Proprio il Movimento dello Sconforto generale, a fine novembre, aveva ripulito la zona, ora di nuovo preda della maleducazione.

© Riproduzione riservata