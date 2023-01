Alla Luce di una Stella 2022 e gospel, grande successo per la musica natalizia (foto)

Anche quest’anno è tornato, ad Assisi, il tradizionale concerto di Natale “Alla Luce di una Stella 2022”. L’appuntamento con la XIX edizione delle musiche natalizie nella Basilica di San Francesco è andato in scena mercoledì 28 dicembre 2022. I canti Natalizi della Tradizione Francescana hanno preso vita grazie alle voci della Cappella Musicale, che ha cantato all’interno della Basilica di San Francesco.

Alla Luce di una Stella 2022 è stata l’occasione per ascoltare i canti natalizi della tradizione francescana, con le voci della Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco in Assisi, all’organo Piergiovanni Domenighini. Ha diretto Padre Peter Hrdy OFM conv. L’iniziativa è stata un appuntamento imperdibile per ascoltare, condividere e riscoprire. Il concerto di Natale, infatti, porta nella splendida cornice della Basilica di Assisi le musiche custodite nell’archivio storico della Basilica. Anche quest’anno, per poter permettere a tutti di vivere l’iniziativa, il concerto è stato trasmesso ed è quindi rivedibile anche sulla pagina della Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco in Assisi.

Le prossime esibizioni della Cappella Musicale sono in programma per le celebrazioni dell’1 Gennaio 2023 dalle 17:00 alle 18:30 per la Solennità Madre di Dio e il 6 Gennaio 2023 dalle 10:30 alle 11:30 per la Solennità dell’Epifania, entrambe nella Basilica Inferiore di San Francesco. Grande successo anche a San Rufino, dove il 2 gennaio è andato in scena concerto gospel di John David Bratton & Every Praise Gospel Choir, un gigante della musica gospel, con i migliori cantanti e musicisti del gospel americano.

