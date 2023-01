Epifania ad Assisi, torna la navetta gratuita e le limitazioni al traffico

L’arrivo dei Re Magi, la discesa della Befana dal monte Subasio e dalla Torre del Popolo, gli zampognari per le vie del centro con i tradizionali suoni natalizi, il suggestivo presepe vivente di San Gregorio, il concerto del Coro dei Cantori di Assisi, musei aperti con visite guidate e persino un gioco a squadre con caccia al tesoro all’interno della Pinacoteca comunale. Sarà un’Epifania ad Assisi ricca di eventi, a chiusura di festività natalizie che hanno fatto registrare un vero e proprio record di turisti da tutta Italia e dall’estero (+35% rispetto al 2019, solo nella settimana del Natale, con numeri in crescita tra fine dicembre e gennaio), attratti non solo dalla bellezza della città, ma anche da un ricco programma di iniziative che ha attirato l’attenzione di un pubblico trasversale.

Intanto anche per questo fine settimana che si preannuncia in linea con quelli di dicembre di affollamento di turisti e visitatori, l’amministrazione comunale ha previsto la navetta gratuita che parte dal parcheggio della stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli e, toccando tutti i parcheggi della città (Mojano, Giovanni Paolo II, Porta Nuova e Piazza Matteotti), arriva fino al centro storico; il passaggio della navetta è contemplato ogni mezz’ora, dalle 11 alle 19, nei giorni 5, 6 e 7 gennaio. In considerazione dell’alto afflusso di persone per per il weekend dell’Epifania ad Assisi, si rendono necessarie alcune modifiche alla viabilità nei giorni festivi e prefestivi.

Il 6 l’8 gennaio in Corso Mazzini è stato disposto il divieto di circolazione e sosta dalle 11 alle 19 per tutti i veicoli (con le dovute eccezioni dei residenti, di coloro che sono diretti agli alberghi e alle farmacie, del servizio di trasporto pubblico, dei proprietari di immobili nelle vie limitrofe). In via Sant’Agnese il senso unico di circolazione discendente dalle 11 alle 19. Divieto di circolazione in piazza del Comune, sempre dalle 11 alle 19 ad eccezione dei mezzi di soccorso, i mezzi delle forze dell’ordine e del sevizio pubblico di trasporto da piazza (taxi e Ncc) e del Trenino di Natale.

Nei giorni prefestivi, il 5 e il 7 gennaio, in CORSO MAZZINI divieto di circolazione e sosta dalle 12:30 alle 19, per tutti i veicoli con le eccezioni di cui sopra; stesso senso unico di circolazione, dalle 12.30 alle 19 , in via Sant’Agnese e Piazza del Comune divieto di circolazione dalle 12:30 alle 19, per tutti i veicoli con le solite eccezioni. A Santa Maria degli Angeli, in via Patrono D’Italia, dall’intersezione con Via Los Angeles all’intersezione con Via Protomartiri Francescani, divieto di circolazione dalle 10 alle 20 il giorno 6 gennaio, mentre il 5, il 7 e l’8 gennaio il divieto di circolazione rispetterà i seguenti orari: dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19.

