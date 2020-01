Abbandono di rifiuti, ad Assisi non si fermano gli incivili

C’è chi abbandona rifiuti, nonostante le telecamere e le multe, e c’è chi li ripulisce. Succede ad Assisi, dove i numeri d’altronde parlano da soli e sono in crescendo. Nel 2016 le multe per violazioni ambientali, tra cui l’abbandono di rifiuti erano state 132, con un aumento di ben +65% delle irregolarità accertate; nel 2017 si era passati a 218, e a fine ottobre 2018 si era saliti a 231. E così, se da un lato il Movimento dello sconforto generale passa il tempo a ripulire discariche, dall’altro c’è appunto chi abbandona i rifiuti.

Nella zona di Porta Moiano, i residenti segnalano da giorni un Abbandono di rifiuti consistente in sacchi della spazzatura e altre schifezze. “Questa è porta moiano Assisi. Sono 15 giorni in queste condizioni e questa è la quarta volta che pubblico la foto, ma nessuno ascolta nessuno vede. E poi mi vengono a dire che la nostra città e un fiore all’occhiello”, la segnalazione di un cittadino esasperato. E, sempre nel centro storico e non solo, c’è anche bisogno di una nuova derattizzazione, visto che un residente, qualche giorno fa, ha immortalato un topo che scorrazzava per Piazza del Comune. Il tutto, senza dimenticare che i vicoli “minori” sono, dopo un periodo di pulizia, di nuovo preda del guano dei piccioni.