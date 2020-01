Pollicino del Teatro dell’Orsa agli Instabili il 18 gennaio

Secondo appuntamento con la Stagione di Teatro Ragazzi promossa dall’associazione Birba in collaborazione con Ateatroragazzi e il Piccolo Teatro degli Instabili, e con il sostegno del Comune della Città di Assisi. Sul palco del suggestivo Piccolo Teatro degli Instabili sabato 18 gennaio (ore 17.30) ad andare in scena sarà “Pollicino” del Teatro dell’Orsa, con Bernardino Bonzani e Franco Lanzi, regia di Monica Morini.

Una delle più belle storie di Perrault, una fiaba per vincere la paura, un sentiero di molliche di pane per entrare nel bosco, sapere chi siamo, essere forti anche quando siamo piccoli. Come Pollicino occorre ritrovare la strada di casa e, quando proprio non si può fare altrimenti, si deve trovare il coraggio di affrontare l’orco. Quando la crisi rosicchia anche i bisogni più elementari, il cibo, la casa, la scuola, bisogna vincere la paura. Perché anche i più piccoli, alti come Pollicino, possono raggiungere grandi risultati. Basta avere un cervello fino, orecchie aperte e grandi stivali fatati. Gli oggetti e gli elementi scenografici sono stati ideati e interamente realizzati con materiale di riciclo, legno, metalli, stoffe, materie plastiche, persino lampade. Sul palco, la materia ch’era perduta riprende vita, riacquista un’anima ed entra nella storia per amplificare emozioni.

Prevista anche una matinée per le classi che hanno aderito ai percorsi didattici di Ateatroragazzi.

Prenotazioni: 333 7853003 – 336 795200 – info@teatroinstabili.com – info@birbachilegge.it

(La stagione 2019-2020 del Piccolo Teatro degli Instabili è uno degli sponsor di AssisiNews e AssisiSport)