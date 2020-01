A lezione di gelato all’Alberghiero, c’era anche Luca Manini di Dulcinea

A lezione di gelato all’Istituto Alberghiero di Assisi, anche Luca Manini della gelateria Dulcinea di Passaggio di Bettona fra i docenti. Una due giorni interessante (15 e 16 gennaio) andata in scena nei locali della prestigiosa scuola assisiate. Le allieve e gli allievi delle classi 3^ A, 3^ C, 4^ B Servizi di sale e vendita, presso la sala ristorante dell’Istituto Alberghiero di Assisi, hanno hanno preso parte ad una sessione di lavoro per apprendere l’arte del gelato. Manini era accompagnato dal padre Ugo.

I maestri gelatai Luca Manini (mastro gelatiere e già ex studente dell’Istituto Alberghiero di Assisi e oggi titolare della gelateria Dulcinea a Passaggio di Bettona inserita nella guida del Gambero Rosso fra le migliori gelaterie d’Italia), Daniele Perari, dell’azienda Agricola Perari, produttore di Miele e olio e Silvio Castellani per Eccellenza Zafferano (Assisi), hanno illustrato agli allievi le tecniche e i segreti per produrre un gelato artigianale di alta qualità con ingredienti del territorio e a km 0. “A lezione di gelato – si legge in una nota dell’Istituto Alberghiero di Assisi – è stato coordinato dai proff. Apostolico ed Esposito, Martinoli, Fioretti”.

