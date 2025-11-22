Ad Assisi il Giubileo dei Vigili del Fuoco: messa a San Francesco (foto)

Sabato 22 novembre mattina, presso la chiesa inferiore della Basilica papale di San Francesco di Assisi, si è svolta la celebrazione del Giubileo dei Vigili del Fuoco, che ha visto la partecipazione, oltre che del personale dell’Umbria, anche di rappresentanze provenienti da numerose altre Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco. Erano presenti il Sottosegretario di Stato, On. Emanuele Prisco, il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Ing. Eros Mannino, il Direttore regionale VV.F. dell’Umbria, Arch. Valter Cirillo, il Comandante VV.F. di Terni Ing. Daniele Mercuri, il Dirigente addetto per la Direzione VV.F. Umbria, Ing. Andrea Marino.

La Santa messa del Giubileo dei Vigili del Fuoco – si legge in una nota dei pompieri – è stata officiata da Monsignor Giovanni Zampa, vicario generale delle diocesi di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno, all’interno della chiesa inferiore in un clima di fraternità, speranza e solidarietà. Al termine della cerimonia il Direttore Regionale VV.F. dell’Umbria, Arch. Cirillo, ha donato a Monsignor Zampa in segno di riconoscenza un elmo rosso dei Vigili del fuoco, simbolo di protezione e sicurezza.

