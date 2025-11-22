Premio Samaritano 2025 va al giovane Nathan: grande commozione a Petrignano (foto+video)

Appena tredicenne ha salvato da morte certa la madre Jessica e la sorellina Carla

22 Novembre 2025 Cronaca 214

Premio Samaritano 2025 va al giovane Nathan: grande commozione a Petrignano (foto+video)

Nathan, quindicenne francese, è il vincitore del Premio europeo per la solidarietà stradale “Il Samaritano”, intitolato alla memoria di Giancarlo Tofi: la cerimonia di consegna si è svolta il 22 novembre a Petrignano. (Continua dopo il video)

Il giorno di Natale del 2023, a Cessenon-sur-Orb (Francia), Nathan, allora tredicenne, ha salvato da morte certa la madre Jessica e la sorellina Carla rimaste intrappolate all’interno della loro autovettura precipitata in un corso d’acqua. Un atto eroico, di grande amore e coraggio, che ha convinto la commissione esaminatrice del premio, alla quale il comitato di Petrignano affida l’onere della scelta della persona da premiare; commissione che ha individuato il giovane Nathan meritevole del riconoscimento che si aggiunge al Primo Premio Dipartimentale al Dovere Civico assegnato al giovane dal Prefetto del Dipartimento dell’Hérault. Il riconoscimento “Il Samaritano” vuole ricordare la figura di Giancarlo Tofi, giovane imprenditore petrignanese che, il 12 ottobre 1972, perse la vita mentre venne travolto e ucciso da un’auto nel momento in cui stava soccorrendo un ciclista caduto sulla carreggiata.

© Riproduzione riservata


Articoli Correlati


Assisi News è una testata giornalistica online - Direttore Responsabile: Stefano Berti Nulli - Registrazione Tribunale di Perugia n° 24/2019 del 15/01/2019.
© Tutti i diritti riservati - All rights reserved - Editore: Stefano & Luca Berti Comunicazione e Design s.n.c., via Raffaello snc, Assisi (PG). P.IVA / C.F. 02807820549 - REA PG-242554 - Iscrizione al ROC n. 40597 Note Legali e Privacy

Powered by
AssisiNews vive anche grazie alle pubblicità che mostriamo sulle nostre testate, ti preghiamo di disattivare il tuo AdBlock