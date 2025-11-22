Premio Samaritano 2025 va al giovane Nathan: grande commozione a Petrignano (foto+video)

Nathan, quindicenne francese, è il vincitore del Premio europeo per la solidarietà stradale “Il Samaritano”, intitolato alla memoria di Giancarlo Tofi: la cerimonia di consegna si è svolta il 22 novembre a Petrignano. (Continua dopo il video)

Il giorno di Natale del 2023, a Cessenon-sur-Orb (Francia), Nathan, allora tredicenne, ha salvato da morte certa la madre Jessica e la sorellina Carla rimaste intrappolate all’interno della loro autovettura precipitata in un corso d’acqua. Un atto eroico, di grande amore e coraggio, che ha convinto la commissione esaminatrice del premio, alla quale il comitato di Petrignano affida l’onere della scelta della persona da premiare; commissione che ha individuato il giovane Nathan meritevole del riconoscimento che si aggiunge al Primo Premio Dipartimentale al Dovere Civico assegnato al giovane dal Prefetto del Dipartimento dell’Hérault. Il riconoscimento “Il Samaritano” vuole ricordare la figura di Giancarlo Tofi, giovane imprenditore petrignanese che, il 12 ottobre 1972, perse la vita mentre venne travolto e ucciso da un’auto nel momento in cui stava soccorrendo un ciclista caduto sulla carreggiata.

