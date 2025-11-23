Grande festa per i 150 anni del Convitto Nazionale di Assisi (foto)

Il Convitto Nazionale “Principe di Napoli” di Assisi ha celebrato oggi domenica 23 novembre l’anniversario dei 150 anni dalla sua fondazione con una giornata dedicata alla storia dell’istituto e al ruolo nel panorama educativo.

Tantissimi i presenti, con autorità civili, militari e religiose. Le iniziative a partire dalle 9 con il convegno “Storie del Convitto Nazionale Principe di Napoli: 150 anni dalla fondazione”, che ha ripercorso le tappe principali dell’istituto e la sua evoluzione nel tempo.

Alle 12 grande emozione per l’inaugurazione della mostra fotografica sulla storia del Convitto, un percorso tra immagini, documenti e testimonianze che raccontano oltre un secolo di attività. Poi autorità, ospiti ed ex convittori si sono ritrovati nel refettorio per il pranzo istituzionale.

Nel pomeriggio, lo spettacolo degli Sbandieratori di Assisi ha aperto alle 15 il programma delle visite guidate ai luoghi storici del Convitto, con la possibilità di accedere liberamente anche alla mostra. La giornata si è chiusa con un momento conviviale accompagnato da musica dal vivo.

Emozione nelle parole del Rettore del Convitto Nazionale di Assisi Stefano Cammerieri che ha voluto porgere “un ringraziamento a tutti i partecipanti, al personale, agli ex convittori, agli studenti e alle famiglie e a quanti hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa”.

