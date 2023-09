Ad Assisi il primo raduno interregionale centro Italia Anps (foto)

Grande partecipazione nel weekend ad Assisi al primo raduno interregionale centro Italia Anps. Una manifestazione che ha attirato anche tanti turisti e cittadini incuriositi.

Tra le iniziative in programma, sabato alle 18.30 la deposizione di una corona al cippo dedicato a Luca Benincasa, Medaglia d’Oro al Valor Civile, ucciso il 22 Marzo 2002 sul raccordo stradale tra Perugia e Bettolle, da criminali in fuga dopo una rapina in una banca. La benedizione e il momento di preghiera sul cippo in memoria dell’agente, ubicato a Santa Maria degli Angeli, è stata officiata dal Custode del Protoconvento della Basilica di Santa Maria degli Angeli, Padre Massimo Travascio.

Sabato sera è stata la volta della recita del Santo Rosario e la processione aux flambeaux, sulla piazza antistante la Basilica, con il trasporto della statua di Maria a cura dei Soci Anps. Domenica mattina invece il primo raduno interregionale centro Italia Anps è cominciato con la deposizione di una corona di alloro ai piedi della Statua di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato, e a seguire celebrazione, officiata dai frati Minori del Protoconvento, nel giardino all’aperto del Domus Pacis. Dopo la fine della messa, il corteo con tutti i gonfaloni delle autorità, i labari e le bandiere delle sezioni, da viale Patrono d’Italia fino a via Los Angeles per poi tornare nel piazzale antistante la Basilica, con i saluti delle autorità dal palco.

Tutte le foto sono tratte dalla pagina della Questura di Perugia

