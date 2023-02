Ad Assisi la fiaccolata in ricordo di Davide Piampiano (foto+video)

Nella difesa della famiglia entra l'avvocato Maresca. Intanto la mamma parla al Tg3: "Fabbri smetta di dire che per lui Davide era come un figlio: è una offesa alla nostra famiglia e ai padri di tutto il mondo"

“Una fiaccolata per non dimenticare Davide ma anche, nel rispetto delle decisioni della giustizia, dolorosamente da rispettare, per non far dimenticare il comportamento di chi avrebbe quantomeno dovuto tentare di salvarlo e non lo ha fatto”. (Continua dopo il video)

Domenica 19 sera, con partenza da piazza San Rufino e arrivo in piazza San Francesco, dove con le fiaccole verrà composto il nome DAX in memoria del giovane, si è tenuta una fiaccolata per ricordare il giovane 24enne prematuramente scomparso durante una battuta di caccia. Una iniziativa voluta dalla famiglia, dalla fidanzata del giovane e dagli amici “anche per rimarcare, al di là di ogni valutazione giuridica, il comportamento di Piero Fabbri”, la breve nota diffusa dai parenti del giovane. (Continua dopo la fotogallery)

La sua famiglia, che nel frattempo al pool difensivo ha aggiunto anche l’avvocato Fabio Maresca, aveva espresso già il suo dolore in una lettera di qualche giorno fa, smentendo la versione di Fabbri ma anche ricordando il suo comportamento “biasimevole”, non solo per l’omesso soccorso, ma anche per il suo raccontare “bugie e storielle ridicole. Non cerchiamo vendetta ma solo giustizia, consapevoli che tali due concetti siano profondamente diversi. La prima apparterrebbe a pochi, la seconda dovrebbe essere e crediamo che sia, per la vicinanza sincera dimostrata da tantissime persone, desiderio di una intera comunità civile”.

Tesi ribadite anche in una intervista al Tg3: “Il comportamento di Fabbri subito dopo la tragedia è stato inconcepibile, veniva da noi a dirci che era stata una fortuna che lui fosse stato lì perché così Davide non era morto da solo. Fabbri smetta di dire che per lui Davide era come un figlio. Lei pensa che un padre farebbe quello che ha fatto Fabbri? Smetta di dirlo non solo nel rispetto di suo padre e della nostra famiglia ma di tutti i padri del mondo: nessun padre dopo un tragico errore non farebbe l’impossibile per salvare un figlio”. (Articolo in aggiornamento)

Foto: Mauro Berti, gruppo editoriale Assisi News / Redazione Assisi News

© Riproduzione riservata