Festa degli Agricoltori 2023, grande successo ad Assisi, Bastia Umbra e Spello

Grande successo, dopo due anni di attesa, per la Festa degli Agricoltori. In tantissimi, famiglie e bambini, appassionati, cittadini e turisti, hanno voluto assistere alla grande festa che celebra l’agricoltura e i beni della terra. La manifestazione, giunta alla IX edizione, celebra gli agricoltori ad Assisi domenica 19 febbraio attraversando i comuni di Bastia Umbra, Assisi e Spello. Alla partenza da via Los Angeles a Santa Maria degli Angeli, il vicesindaco di Assisi Valter Stoppini, il sindaco di Spello Moreno Landrini, il sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti. Presenti con Alessio Castellani – rappresentante del Comitato Agricoltori, organizzatore e ideatore della festa – Francesco Cavanna, Presidente della Pro Loco Santa Maria degli Angeli e Padre Marco Moroni custode del Sacro Convento di San Francesco di Assisi.

“I complimenti vanno ad Alessio Castellani per la sua infinita dedizione – commenta Valter Stoppini vicesindaco della città di Assisi – che è riuscito a far crescere un evento importante per la città e per tutto il territorio”. “Siamo orgogliosi – così il sindaco di Spello Moreno Landrini – di fare parte di questa manifestazione, che si è allargata anche ai comuni limitrofi. Alessio e questo comitato meritano tanta vicinanza. Un evento importante e significativo al quale Spello ha subito detto sì”.

“Il valore della terra – ha commentato il sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti – è primario. Per noi è un onore poter partecipare. Umbriafiere, sempre più centro fieristico di grande importanza, regalerà un grande finale. Siete in tantissimi, complimenti agli organizzatori. Questo è un grande evento che celebra il valore della terra”. “Ci siamo conosciuti in un incontro semplice – ha sottolineato Padre Marco Moroni. custode del Sacro Convento – prendersi cura del creato di Dio è valore primario. Complimenti per questo evento così unico”.

Felice ed orgoglioso l’ideatore Alessio Castellani: “Sono emozionato, siamo in tantissimi. Fare del bene è lo scopo primario di questa iniziativa. Grazie ai comuni di Assisi, Spello e Bastia Umbra, grazie ad Umbriafiere che ci vedrà protagonisti per la prima volta. Questa festa la sognavo ed ora è realtà. Una grande realtà nel nome di San Francesco di Assisi. Siamo una grande famiglia, sono emozionato, sono emozionato…”.

A partire dalla prima mattina presenti numerosi agricoltori da tutta Italia con i propri mezzi agricoli che hanno ricevuto la benedizione, dopo la Santa Messa presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli. Al termine del momento religioso, il corteo acclamato da tantissimi presenti, circa 400 i trattori e le macchine agricole, poi via con Alessio Castellani e il comitato ad aprire il corteo, itinerario francescano per le vie dei vari comuni. Manuela Molinelli, mzzo-soprano, e Claudio Rocchi, tenore, hanno cantano prima dello start, l’Inno d’Italia.

Gran finale con il momento conviviale alla presenza di autorità ed agricoltori con le proprie famiglie, con la consegna dei premi ai soggetti vincitori per le varie categorie: trattore “donna” (condotto cioè da una donna), trattore dell’anno, miglior partecipante, macchina semovente; a tutti i partecipanti verrà consegnato un gadget (ricordo della festa).

Questo il programma ufficiale della Festa degli Agricoltori 2023:

Ore 7,30 Ritrovo a Santa Maria degli Angeli in via Los Angeles (Area Poste); iscrizione al percorso, distribuzione gadget e colazione contadina.

Ore 10,00 Benedizione dei mezzi agricoli in via Los Angeles.

Ore 10,30 Partenza per l’itinerario francescano: Santa Maria degli Angeli, Rivotorto, Capodacqua, Capitan Loreto, Spello.

Ritorno: Spello, Capitan Loreto, Capodacqua, Rivotorto, Santa Maria degli Angeli, Bastia Umbra (Umbriafiere).

Ore 13,00 Conviviale con agricoltori, familiari e autorità presso Umbriafiere di Bastia Umbra.

Durante la giornata spettacolo aereo e sorprese a tavola.

Dopo pranzo intrattenimento con Solo Roba Forte.

Una festa sostenuta dalla Pro Loco Santa Maria degli Angeli del presidente Francesco Cavanna insieme a tanti sponsor, oltre ai comuni citati. Il ricavato, determinato da sponsorizzazioni e offerte libere, sarà totalmente devoluto in beneficenza alla Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze per il reparto di Malattie Metaboliche. È possibile donare tramite il seguente link: https://donazioni.fondazionemeyer.it/campagne/festa_degli_agricoltori_ix_edizione_anno_2023&orgn=browsero tramite bonifico bancario all’IBAN: IT95E0623002848000035723944 – intestato a Fondazione Ospedale Meyer, Banca Credit Agricole CARIPARMA SWIFT/BIC: CRPPIT2P426, indicando come causale il codice donazione “5681”.

Umbria Social e il gruppo editoriale Assisi News, con Assisi Eventi e Assisi Sport, sono media partner dell’evento. E’ possibile donare anche tramite gli appositi banner cliccabili presenti sulle testate del gruppo editoriale, dopo vari anni di nuovo al fianco di questa iniziativa di solidarietà concreta.

Foto: Mauro Berti, gruppo editoriale Assisi News

© Riproduzione riservata