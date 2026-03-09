Ad Assisi la ruota panoramica è praticamente pronta: solo collaudo o apertura imminente?

La grande ruota panoramica installata ad Assisi è ormai completamente montata e nelle ultime ore sta attirando l’attenzione di cittadini e visitatori. Dopo giorni di lavori, la struttura è visibile nella sua interezza nel parcheggio del Cristo delle Genti, punto scelto per l’installazione definitiva della struttura gestita da una ditta privata.

In origine la ruota avrebbe dovuto essere collocata nell’area del parcheggio del Teatro Lyrick, ma successivamente è stata autorizzata una diversa sistemazione. La scelta finale è ricaduta quindi sull’area del Cristo delle Genti, da cui la ruota promette una visuale ampia sulla città serafica e sulla valle circostante.

Nelle ultime ore, tra residenti e curiosi, si rincorrono però due ipotesi: per alcuni si tratterebbe ancora di una fase tecnica di collaudo della struttura, necessaria prima dell’apertura al pubblico; altri invece sono convinti che l’inaugurazione possa essere ormai imminente.

La presenza della ruota panoramica aveva già acceso il dibattito nei giorni scorsi. Sui social e in città non sono mancate le critiche da parte di chi ritiene la struttura poco adatta al contesto paesaggistico e storico di Assisi, mentre altri hanno accolto con favore l’iniziativa, vedendola come un’attrazione capace di richiamare visitatori e offrire un nuovo punto di osservazione sulla città.

Intanto, mentre il montaggio è ormai terminato, cresce la curiosità: se si tratta davvero delle prove tecniche finali, potrebbe essere solo questione di giorni prima che le cabine inizino a girare con i primi passeggeri a bordo. Per ora, tra scatti fotografici e commenti, la ruota panoramica è già diventata uno degli argomenti più discussi in città in attesa della Pasqua.

