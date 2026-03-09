Al Teatro Lyrick di Assisi arriva Barbascura X con “Sono qui per caos”

“Sono qui per caos” è il titolo del prossimo appuntamento in cartellone per la stagione Tourné che vedrà protagonista martedì 10 marzo alle 21, sul palco del Teatro Lyrick di Assisi, Barbascura X. Un evento realizzato in collaborazione con il Comune di Assisi.

“La vita è come un film? Sì, ma devo essermi addormentato, perché non ho capito la trama. Non so perché sono qui né perché! L’Universo era vuoto, ma poi sono usciti gli atomi, e poi le molecole, e poi le molecolone, i primi organismi unicellulari, poi i pluricellulari, i trilobiti, i velociraptor, le tartarughe la pizza, Magalli, e infine tu?!Com’è possibile? E se fosse tutto frutto del caso? E non guardarmi con quella faccia, ci ho capito meno di te! Sono qui per caos, uno spettacolo scientifico pochissimamente serio sull’evoluzione e la casualità di tutto. Ci vediamo a teatro, pirati.”

Bio – YouTuber, chimico, divulgatore scientifico, scrittore, performer teatrale e presentatore televisivo, Barbascura X è laureato in chimica organica e con un dottorato in chimica verde e produzione di materiali da fonti rinnovabili, ha lavorato in importanti laboratori di tutta Europa. È divenuto celebre sul web per la rubrica Scienza Brutta, una serie di pseudo-documentari parodistici e irriverenti in cui vengono raccontati gli aspetti meno noti e sconvolgenti delle scienze naturali. Il suo spettacolo teatrale Amore Bestiale ha contato più di 90 date, calcando la scena dei più grandi palchi d’Italia. Oggi è in tour con un nuovo spettacolo, Sono qui per Caos. È inoltre autore di diversi libri, curatore della collana Il Satiro Scientifico per Mondadori, ha realizzato il podcast Storie Brutte Sulla Scienza per Audible, un documentario per Prime Video e presentato/partecipato a svariati programmi televisivi (come 72 Animali Pericolosi, Pechino Express e Micromostri). Per il suo modo inusuale e sopra le righe di trattare questi argomenti, Barbascura X, è stato definito il punk della divulgazione scientifica.

