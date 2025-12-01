Ad Assisi nasce un tavolo per il rilancio del centro storico (foto)

Un tavolo di studio sul centro storico verrà istituito dal Comune di Assisi, con l’obiettivo di raccogliere proposte dei cittadini e mettere in campo tutte le azioni necessarie per rivitalizzare il cuore della città e migliorarne la vivibilità, mantenendo un giusto equilibrio tra residenti e turisti. Sarà operativo a inizio 2026 e composto da cittadini che si autocandideranno, esperti e membri di diritto. È quanto emerso dall’incontro pubblico del 29 novembre scorso, promosso dall’Amministrazione comunale per rilanciare il centro attraverso un percorso condiviso. All’iniziativa – in Sala della Conciliazione, presenti il sindaco Valter Stoppini, il vicesindaco Veronica Cavallucci, gli assessori comunali Donatella Casciarri, Scilla Cavanna, Francesca Corazzi, Fabrizio Leggio e il consigliere delegato per il Centenario francescano, Paolo Mirti – hanno partecipato numerosi residenti e rappresentanti del tessuto associativo, oltre ad alcuni consiglieri comunali.

“Abbiamo voluto questo incontro – ha sottolineato il primo cittadino – perché per far funzionare un centro storico vivo e complesso come il nostro serve la competenza dell’Amministrazione, ma anche e soprattutto l’esperienza quotidiana di chi ci abita e lavora. Negli ultimi anni, abbiamo realizzato interventi concreti: la Rocca Maggiore è un polo culturale attrattivo, abbiamo riqualificato diverse aree verdi, l’Università è tornata a Palazzo Bernabei. Sono partite le grandi opere, dalle Mura Urbiche al Teatro Metastasio. Abbiamo rinnovato tanti punti luce per migliorare sicurezza ed efficienza e lanciato un ricco programma di eventi per il Natale. Resta ancora tanto altro da fare insieme, con responsabilità e programmazione. Vorremmo riqualificare i vicoli del centro storico, con una mappatura e un intervento strutturato: ogni associazione potrebbe adottarne uno e impegnarsi nella manutenzione. C’è l’idea di rendere l’ex cava un nodo logistico, con area di sosta e punto per carico e scarico merci: meno traffico nei vicoli, meno disagi per residenti e attività, più ordine e qualità urbana. Vorremmo riqualificare la zona Ivancich, incaricando tecnici specializzati o con un concorso di idee per una vera rigenerazione urbana”.

È stata quindi fatta un’analisi della situazione attuale del centro storico di Assisi, con dati illustrati da Donatella Casciarri, assessore alla valorizzazione del centro storico.

“Negli ultimi anni – ha evidenziato – ci sono stati cambiamenti significativi su fronte demografico, sviluppo economico e commerciale, crescita turistica. A fronte di una popolazione totale di 27.794, nella città storica risiedono oggi 4.893 abitanti, di cui 2.072 entro le mura. Negli anni c’è stato un progressivo spopolamento: 6.252 (3.626 dentro le mura) residenti nel 1981; 5.642 (2.871 dentro le mura) nel 1991; 5.094 (2.213 dentro le mura) nel 2021. Per quanto riguarda le attività economiche nella città storica, sono 241 gli esercizi commerciali, 191 quelli pubblici con attività di somministrazione, 137 le attività alberghiere o extralberghiere, 175 le locazioni turistiche su 384 dell’intero territorio comunale. Su 13.006 posti letto disponibili ad Assisi, 3.749 sono nella città storica (777 locazioni turistiche e 2.972 strutture ricettive).

L’affluenza turistica è cresciuta molto, con un trend sempre in aumento negli ultimi dieci anni (eccetto il periodo pandemia): nel 2024 è stato raggiunto il record storico con quasi 1,5 milioni di presenze turistiche e nei primi nove mesi del 2025 siamo già arrivati a circa 1,3 milioni. L’indice di permanenza media in città è passato da 1,95 del 2000 a 2,3 del 2022, fino a 2,5 nel 2025. L’obiettivo è rilanciare questi numeri, con una maggiore programmazione dell’offerta e nuove azioni di promozione, per rafforzare i periodi dell’anno turisticamente più deboli, migliorando la vivibilità e mantenendo un giusto equilibrio tra residenti e turisti. È necessaria – ha concluso – una co-progettazione, capace di generare una visione del centro storico non ancorata a una sterile nostalgia del passato, ma in grado di intercettare nuove opportunità e accogliere nuove esigenze. Sosterremo buone pratiche di collaborazione e processi di amministrazione condivisa coinvolgendo terzo settore, imprese e cittadini. Siamo soddisfatti della grande partecipazione all’incontro e della presenza di tanti giovani assisani con proposte concrete, analisi socio-economiche strutturate e progetti ambiziosi, che potranno dare contributi utili al tavolo e alla città”.

Il dibattito in sala è stato molto partecipato, con tanti interventi dal pubblico, analisi delle criticità legate a in particolare a viabilità, servizi per incentivare la residenzialità dei cittadini e decoro urbano, ma anche idee per il futuro del centro storico.

Tempi e modalità di attuazione del tavolo di studio sono i seguenti: sarà formato da membri di diritto individuati sulla base ad attività svolta o carica ricoperta, esperti individuati tramite manifestazione di interesse (urbanisti, sociologi, economisti…) e cittadini portatori di istanze collettive che si autocandidano inviando una mail vivereilcentro@comune.assisi.pg.it, indirizzo aperto anche a tutti coloro che vogliono inviare contributi di idee. La presentazione delle candidature dovrà avvenire entro 31 dicembre 2025, il tavolo sarà operativo dal 15 febbraio 2026, mentre le proposte elaborate dovranno essere presentate all’Amministrazione entro il 30 settembre prossimo.

