Calcio Umbria, i verdetti del fine settimana dei campionati dilettantistici

(Alessandro Casagrande Contardi) Si chiude un altro capitolo per le squadre del territorio dei campionati dilettantistici del calcio in Umbria. In questo fine settimana, le compagini di Serie D, Eccellenza, Promozione e Prima Categoria si sono misurate nelle gare della quattordicesima e tredicesima giornata. Le formazioni di Seconda Categoria, invece, hanno disputato le partite deldodicesima turno. Un weekend del calcio in Umbria dal sapore dolce amaro per le compagine del territorio.

In Serie D, torna alla sconfitta il Cannara dopo due pareggi consecutivi. La compagine di mister Antonio Armillei, infatti, si è vista battere in casa propria dal Tau Altopascio seconda in classifica con il risultato di 2-0. Una sfida che nonostante l’esito ha visto i cannaresi giocarsela alla pari per un ora abbondante. Ad essere dicisivo alla fine in favore degli ospiti sono stati i due rigori siglati da Carcani che hanno regalato la vittoria al Tau.

In Eccellenza, il derby se lo aggiudica l’Angelana. La formazione giallorossa, infatti, si è imposta per 2-0 in casa del Bastia grazie ai gol dell’ex Sedran nel primo tempo e di Salis nella ripresa. Un successo che permette all’Angelana di consolidare il secondo posto in classifica e di rimanere a sole due lunghezze dalla capolista Pietralunghese. Situazione diversa per il Bastia che adesso si ritrova al nono posto in classifica con 17 punti e a tre lunghezze dalla zona playoff.

In Promozione, consolida il primato in classifica l’Assisi Calcio che nell’anticipo del sabato si è imposta di misura per 1-0 sul Piegaro, grazie al gol di Cacciamano ad inizio ripresa e rimane a due lunghezze di vantaggio dal Torgiano seconda. Sorti diverse, invece, per Rivo Subasio e Petrignano. Le due compagini, infatti sono uscite sconfitte dalle rispettive partite, con i primi che si sono dovuti arrendere al Bevagna, mentre i secondo sono stati battuti di misura per 1-0 dall’Orvieto Fc.

In Prima Categoria, raccoglie un pari a reti bianche il Calcio Palazzo in casa del Pontano. Un risultato che, nonostante tutto, orta i rossoblù a -1 dal Fossato secondo, il quale ha perso in trasferta contro il Costano per 2-0. Ad essere state decisive in favore dei costanesi son state le reti siglate da Pantaleoni e Damiano Listini. Per quanto riguarda le altre partite del girone C, pareggia fuori casa a Gualdo l’Athletic Bastia per 1-1, mentre la Real Virtus si impone presso le mura amiche della Vis Foligno con un netto 5-1. A chiudere la carrellata è la Julia Spello a San Luca si vede battere per 2-0.

In Seconda Categoria, non è stato un fine settimana felicissimo per le squadre del territorio. Infatti, escono sconfitte nelle rispettive partite contro Junior Santa Sabina e Fontignano, sia il Viole Calcio che il Grifo Cannara. Sorride, in parte, invece l’Angelana Next Gen che fuori casa contro il Mevania raccoglie un punto pareggiando con il risultato di 1-1.

© Riproduzione riservata