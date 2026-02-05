Ad Assisi scrutatori cercasi per il referendum sulla giustizia: come manifestare la disponibilità

L’Amministrazione comunale di Assisi informa che gli iscritti all’albo degli scrutatori possono manifestare la propria disponibilità alla nomina a scrutatore per il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2026 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026 con il quale è stato indetto, per i giorni di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025. Il testo del quesito referendario è il seguente: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?». Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione.

La comunicazione va effettuata via e-mail, ai componenti della Commissione elettorale comunale, di cui fanno parte il sindaco Valter Stoppini in qualità di presidente e i consiglieri comunali Adil Zaoin, Andrea Bertolini e Serena Morosi come componenti. Per tutti i dettagli e gli indirizzi a cui inviarla, è possibile

consultare il sito istituzionale del Comune al seguente link.

Il Comune di Assisi precisa che le manifestazioni di disponibilità degli scrutatori, inviate ai singoli membri della Commissione elettorale comunale, non avranno un valore vincolante. In base alla normativa vigente, resta infatti in capo alla stessa la piena competenza di effettuare la nomina in forma collegiale, nell’apposita seduta che si terrà il 25 febbraio 2026, alle ore 11.00, nella sede comunale di Santa Maria degli Angeli – Sala Blu.

