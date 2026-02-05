Assisi si prepara alla Festa degli Agricoltori 2026: presentato il programma (foto+video)

È stata ufficialmente presentata la dodicesima edizione della Festa degli Agricoltori 2026 di Assisi, evento simbolo della cultura e della tradizione agricola del territorio. La conferenza stampa si è tenuta mercoledì 4 febbraio alle ore 18 nella sede di BN COM, media partner dell’iniziativa da diversi anni, a Santa Maria degli Angeli. La manifestazione, in programma domenica 15 febbraio 2026, toccherà i comuni di Assisi e Bastia Umbra, con il gran finale, come da tradizione, all’Umbriafiere. Anche l’edizione di quest’anno è dedicata alla memoria di chi ci ha lasciato e sottolinea il valore fondamentale dell’agricoltura nella promozione del territorio.

All’incontro hanno partecipato rappresentanti istituzionali di rilievo, tra cui il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, il sindaco di Bastia Umbra, Erigo Pecci, il presidente di Umbriafiere, Antonio Forini, e l’assessore alle Attività Economiche Città di Assisi, Scilla Cavanna. Presenti anche il presidente della Pro Loco di Santa Maria degli Angeli, Giancarlo Bordichini, e Alessio Castellani, ideatore e rappresentante del Comitato Agricoltori. Stefano Berti, direttore del gruppo editoriale Assisi News, ha moderato la conferenza.

Dichiarazioni

• Valter Stoppini, sindaco di Assisi: “Il 15 febbraio 2026 la 12ª Festa degli Agricoltori ad Assisi sarà un vero momento di incontro, dedicato al valore umano, sociale e ambientale dell’agricoltura. Nel segno di San Francesco, la manifestazione celebra il rispetto per la terra, il ruolo delle donne e la responsabilità verso le nuove generazioni. La solidarietà resta centrale, con il ricavato devoluto alla Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer, espressione di una comunità unita e consapevole. Complimenti al Comitato e a tutti gli organizzatori”.

• Erigo Pecci, sindaco di Bastia Umbra: “Torna la Festa degli Agricoltori 2026, un evento che celebra le radici agricole, la cultura contadina e il valore economico del settore in Umbria. Il Comune di Bastia Umbra è orgoglioso di ospitare questa manifestazione, che unisce identità, tradizione e solidarietà. Anche quest’anno il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer, sostenendo i più piccoli e rafforzando lo spirito di comunità”. (Continua dopo il video delle interviste – LINK DIRETTO)

• Alessio Castellani, ideatore e rappresentante del Comitato Agricoltori: “Sono cresciuto ad Assisi coltivando fin da bambino una profonda passione per le macchine agricole, nata osservandole lavorare nei campi e diventata negli anni una vera collezione. Nel 2015 ho trasformato questo sogno nella Festa degli Agricoltori ad Assisi, unendo amici, mezzi agricoli e la benedizione di San Francesco. Dal 2017 la manifestazione sostiene la Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer e continua a riscuotere grande successo”.

• Scilla Cavanna, assessore alle Attività Economiche Città di Assisi: “Come Amministrazione ci congratuliamo per un evento ormai radicato nel territorio, capace di unire agricoltura e solidarietà in modo autentico. Valorizzare il lavoro degli agricoltori significa per noi investire in sostenibilità, filiera corta ed eccellenze locali, mettendo al centro persone e territorio. Ringraziamo gli sponsor e tutti i sostenitori che, con il loro impegno, rendono possibile questa iniziativa di grande valore per la comunità”.

• Antonio Forini, presidente Umbriafiere: “Agriumbria e Umbriafiere sostengono la Festa degli Agricoltori, consolidando ogni anno un momento di tradizione, comunità e solidarietà. L’evento del 15 febbraio 2026 celebrerà la cultura agricola umbra e sosterrà la Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer. Agriumbria 2026, dal 27 al 29 marzo a Umbriafiere, unisce filiera agroalimentare forte e innovativa a festa popolare e opportunità di business”. (Continua dopo l’immagine )

• Giancarlo Bordichini, presidente Pro Loco Santa Maria degli Angeli: “A nome della Proloco di Santa Maria degli Angeli e mio personale, saluto con orgoglio tutti gli agricoltori, rinnovando anche quest’anno lo spirito di amicizia, collaborazione ed entusiasmo che da sempre caratterizza questa celebrazione. Con la nostra adesione sosteniamo un appuntamento annuale fondamentale per celebrare l’amore per la terra, i valori della solidarietà, dell’incontro e dell’amicizia. Questo spirito si concretizza anche nella donazione all’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, segno di radici profonde che da Assisi uniscono idealmente gli agricoltori italiani ed europei in un lavoro essenziale per tutta l’umanità”.

Durante la conferenza, il programma della Festa degli Agricoltori 2026 è stato presentato nei dettagli. L’edizione offrirà un percorso tematico volto a far scoprire le eccellenze agricole locali, culminando con il gran finale all’Umbriafiere, comprensivo di numerose novità e del tradizionale pranzo. La sfilata delle macchine agricole, sempre emozionante, attraverserà i comuni di Assisi – con partenza da Santa Maria degli Angeli – e Bastia Umbra, con attività pensate per evidenziare il ruolo centrale degli agricoltori nella valorizzazione del territorio.

La Festa degli Agricoltori 2026 si conferma anche evento dal forte valore solidale: le donazioni raccolte saranno devolute alla Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. I contributi possono essere effettuati tramite bonifico bancario all’IBAN IT95E0623002848000035723944, intestato a Fondazione Ospedale Meyer, Banca Credit Agricole CARIPARMA, SWIFT/BIC: CRPPIT2P426, indicando come causale il codice donazione “14516”.

Un evento che ricorda come la cultura agricola, la solidarietà e l’innovazione possano camminare insieme, trasformando un sogno coltivato fin dall’infanzia in una realtà concreta che coinvolge tutta la comunità, celebrando il passato e costruendo insieme il futuro. Il gruppo editoriale BN COM – Assisi News, Assisi Eventi, Assisi Sport e Umbria Social – rinnova anche quest’anno il suo supporto agli agricoltori, partecipando come media partner ufficiale della manifestazione.

