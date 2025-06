Ad Assisi sei nuovi agenti di Polizia, Stoppini: “Soddisfazione e gratitudine”

Il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, esprime “grande soddisfazione e gratitudine per l’arrivo di sei nuovi agenti di Polizia al Commissariato della città serafica”. Si tratta di giovani provenienti dalle Scuole di Polizia di Piacenza e Trieste, assegnati alla Questura di Perugia dopo aver terminato il 229º corso Allievi Agenti e destinati ad Assisi.

“Ai vari tavoli sulla sicurezza – sottolinea il primo cittadino in una nota – anche insieme a Stefania Proietti, già sindaco della città e oggi presidente della Regione Umbria, abbiamo più volte evidenziato la necessità di rafforzare il Commissariato di Assisi e, in generale, la presenza delle forze dell’ordine sul nostro territorio, per dare risposte sempre più efficaci ai bisogni della comunità, considerando anche grandi eventi come il Giubileo, la canonizzazione di Carlo Acutis e i Centenari francescani. Oggi, come sindaco, sono soddisfatto per questa risposta e ringrazio la Polizia di Stato e la Questura di Perugia per l’attenzione verso la nostra città, anche a riconoscimento della sua importanza a livello nazionale. Auguro buon lavoro ai sei nuovi agenti e a tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato ad Assisi, ogni giorno in prima linea a servizio dell’intero territorio”.

Oltre ad Assisi i nuovi agenti di Polizia andranno anche ad Orvieto e Spoleto: “Il Governo Meloni continua a investire sulla sicurezza dei cittadini, con un piano di potenziamento concreto che interesserà in prima battuta i commissariati di Assisi, Spoleto e Orvieto”, aveva infatti annunciato a maggio il sottosegretario Emanuele Prisco.

© Riproduzione riservata