Meteo Assisi 27-29 giugno 2025: continua il caldo – di giorno e di notte

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 27-29 giugno 2025, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno e buon venerdì a tutti, Giugno sta davvero facendo la voce grossa per quanto riguarda il gran caldo e il solleone sulla nostra Umbria, costringendoci a stare chiusi in casa per sopravvivere più che stare all’aria aperta e godere queste giornate. Nel corso del fine settimana cambierà poco il quadro sinottico se non una maggiore ventilazione nord-orientale tra sabato e domenica che farà calare di un paio di gradi le massime del giorno. Giugno da record sotto il profilo pluviometrico…pensate che in nessuna stazione del territorio umbro è stata raggiunta la soglia di 1mm di pioggia… siccità totale è evento storico mai verificatosi finora.

Vediamo le previsioni nel dettaglio insieme per il meteo Assisi 27-29 giugno 2025:

Sia oggi venerdì che domani sabato che dopodomani domenica: sole assoluto protagonista con tanto caldo sia di giorno che di notte (pensate che la temperatura più bassa della notte raggiungerà valori di 22 gradi, 9 gradi più calda del normale) e altrettanto sarà di giorno.

Tra domani sabato e dopodomani domenica ingresso di una certa ventilazione nord-orientale con leggero abbassamento termico e abbassamento dell’umidità dell’aria. Consiglio di non uscire di casa tra le 10 e le 22 se non per situazioni irrinunciabili. caldo troppo elevato.

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà una prosecuzione del clima rovente e temperature massime stabilmente oltre 37 gradi. Buon weekend a tutti dalla nostra redazione!

Foto di Maddy Weiss | via Unsplash

© Riproduzione riservata