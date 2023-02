Addio a Giorgio Giulietti: cordoglio a Bastia per l’88enne ex consigliere

Bastia Umbra in lutto per la morte Giorgio Giulietti, 88 anni, già consigliere della Democrazia Cristiana per cinque anni, nei primi anni 70, e poi per quattro anni sul finire degli anni ’90 della lista Bastia Insieme di cui fu candidato sindaco, e attivo nella vita sociale della città, ma anche in quella sportiva: giocatore di calcio del Bastia, di cui fu capitano e dirigente, vanta anche una presidenza onoraria del Bastia Volley femminile.

Il sindaco Paola Lungarotti e l’amministrazione comunale di Bastia Umbra “esprimono profondo cordoglio e le più sentite condoglianze ai familiari di Giorgio Giulietti, concittadino conosciuto in tanti ambiti della vita associativa e sociale, in cui sin da giovanissimo ha sempre apportato un importante contributo in termini di ideazione e partecipazione, dagli albori del Palio de San Michele, alla comunità parrocchiale, all’associazione Casa Chiara, animando la vita della nostra comunità, mettendosi a disposizione in modo volontario per il bene della città. La sua partecipazione fattiva alla vita cittadina – ricorda la giunta – si è concretizzata anche con un lungo periodo di impegno civico nel Consiglio Comunale. La sua scomparsa lascia un grande vuoto non solo tra i suoi cari ma anche tra tutti coloro che con lui hanno condiviso vita e amicizia dagli anni ’50 ad oggi”.

“Si è dedicato con passione ed attaccamento alla pallavolo femminile Bastia. Ora ci incoraggerà dal cielo come amava fare dalla tribuna quando le partite si facevano toste: ‘animo’ il suo incoraggiamento a società e squadre”, il cordoglio del Bastia Volley. “Le più sentite condoglianze per la scomparsa di Giorgio Giulietti, Capitano e Bandiera negli anni 50/60 e storico dirigente del Bastia Calcio 1924”, si legge nella pagina Facebook del Bastia Calcio da cui è tratta la foto in evidenza.

© Riproduzione riservata