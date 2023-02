Marcia della pace PerugiAssisi in notturna per dire no alla guerra in Ucraina

Sarà una Marcia della pace PerugiAssisi per la prima volta tutta di notte quella in programma da Perugia ad Assisi il 24 febbraio in occasione del secondo anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina. Il Comitato promotore annuncia infatti che nella notte tra il 23 e il 24 febbraio 2023, ad un anno dall’inizio della guerra in Ucraina, si svolgerà una marcia da Perugia ad Assisi contro tutte le guerre. La partenza è prevista giovedì 23 febbraio alle ore 24.00 da Perugia (Giardini del Frontone) e l’arrivo ad Assisi (Rocca Maggiore) alle ore 6 di venerdì 24 febbraio.

Giovedì 23 febbraio alle ore 21.00, prima della partenza della Marcia della pace PerugiAssisi, i partecipanti si incontreranno a Perugia per un incontro di riflessione e proposta che si svolgerà nella Sala dei Notari del Palazzo dei Priori. “Nel freddo della notte, marceremo portando, ciascuno, il volto di una delle vittime, una fiaccola e la domanda incessante di pace” annunciano gli organizzatori. “La guerra è una follia! un crimine! uno scandalo! Guai alla rassegnazione! Guai a farne un’abitudine!” aggiungono.

“In occasione di questo tragico anniversario – spiega il comitato organizzatore della Perugiassisi -, sentiamo il dovere di organizzare una nuova manifestazione per la pace, in solidarietà con le vittime innocenti di questa e di tutte le altre tragiche guerre che continuano a devastare la famiglia umana e il pianeta. Nella notte fredda e scura che stiamo attraversando, ciascuno di noi, nel suo piccolo, è chiamato a fare come i lampadieri che, camminando innanzi, tengono la pertica rivolta all’indietro, appoggiata sulla spalla, con il lume in cima. Nessuno sa quanto durerà la notte della guerra. Ma tutti sanno che la sua continuazione ci farà molto male perché viviamo nel tempo in cui tutto è interconnesso: guerra, aumento del costo della vita, recessione, impoverimento, disastri climatici,… Per questo – concludono gli organizzatori della Marcia della pace PerugiAssisi – è sempre più urgente che i responsabili della politica internazionale facciano ogni sforzo per fermare i combattimenti e ricostruire le condizioni della pace. Per questo non possiamo stancarci di chiedere e, soprattutto, fare pace”.

Negli stessi giorni nella città serafica andrà anche in scena Convivium pacis. Per un itinerario di pace, all’interno del quale si terra una riflessione sull’informazione al tempo della guerra, nei luoghi delle molte guerre in corso nel mondo. Un approfondimento a più voci su una narrazione che possa rendere al meglio i fatti senza indugiare sulle immagini violente e rispettando le vittime delle guerre, col linguaggio cui più volte ha fatto riferimento Papa Francesco.

Articolo 21, in un corso di formazione che si terrà il 23 febbraio ad Assisi, propone un vocabolario che abbia “cura” dell’altro e lo fa alla vigilia della marcia straordinaria per la pace, ad un anno dall’inizio della guerra in Ucraina, per capire come l’abbiamo raccontata e come possiamo contribuire a scrivere di guerra pensando alla pace. Il corso si tiene in presenza presso la sala della Conciliazione ad Assisi. I dettagli per l’iscrizione sulla piattaforma Formazione Giornalisti del Cong.

Di seguito il programma.

Saluti:

Stefania Proietti, Sindaco di Assisi

Marco Moroni, Custode Sacro Convento Assisi

Flavio Lotti, organizzatore della Marcia per la pace Perugia-Assisi

Padre Antonio Spadaro, direttore della rivista La Civiltà Cattolica

Relatori sul tema “Cronache di guerra e parole scelte con cura”

Carlo Bartoli, Presidente Cnog

Mino Lorusso, Presidente Ordine dei Giornalisti dell’Umbria

Massimiliano Cinque, presidente Asu

Interventi e testimonianze di Tiziana Ferrario, Elisa Marincola, Enzo Nucci, Riccardo Cristiano, Paola Spadari, Nello Scavo, Antonella Napoli.

Modera Giuseppe Giulietti di Articolo 21

Previsti inoltre i contributi di Daniele Macheda, Vittorio Di Trapani, Piero Damosso, Ahmad Rafat, Lucia Goracci, Nello Scavo, Vincenzo Varagona, Roberto Zuccolini su “ I conflitti rimossi, quando le parole diventano pietre. I messaggi di Papa Francesco e la Carta di Assisi”

