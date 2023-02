La centrale operativa dei carabinieri di Assisi dedicata a Fiorenzo Meccariello (foto)

Oggi, 20 febbraio, si celebra la “Giornata nazionale dei professionisti sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e del volontariato”, istituita per onorare il lavoro, l’impegno, la professionalità e il sacrificio di tutto il personale nel corso della pandemia da coronavirus. Ad Assisi in mattinata si è tenuta l’intitolazione della centrale operativa della Compagnia dei carabinieri alla memoria del brigadiere capo Fiorenzo Meccariello, deceduto a causa del covid-19 due anni fa. (Continua dopo la foto)

Il militare, originario di Foligno, era entrato nell’Arma nel 1983, ha prestato servizio al reparto comando della Legione Carabinieri Umbria, in due stazioni della stessa regione, alle centrali operative delle compagnie carabinieri di Todi, Perugia, del comando provinciale di Perugia e dal 2012 alla centrale operativa di Assisi. “Una vita – sottolineava all’epoca l’Arma – dedicata al dovere, all’Istituzione e soprattutto ai cittadini”. Brigadiere capo qualifica speciale, Meccariello era addetto proprio alla centrale operativa della compagnia carabinieri di Assisi.

Oggi i carabinieri lo ricordano con una cerimonia semplice e toccante, alla presenza del prefetto di Perugia Armando Gradone, del generale Gerardo Iorio e dei rappresentanti delle amministrazioni comunali di Assisi, l’assessore Massimo Paggi, e di Bastia Umbra con il sindaco Paola Lungarotti, oltre ai familiari del brigadiere scomparso. L’intitolazione è avvenuta oggi proprio come segno tangibile di riconoscimento del sacrificio di tutti coloro che si sono impegnati contro il virus e per non dimenticare chi, come il brigadiere Meccariello, è rimasto vittima del Covid.

L’amministrazione comunale di Assisi, oltre a esprimere vicinanza alla famiglia, rivolge un ringraziamento sentito a tutti gli operatori della sanità del locale ospedale e di tutti i punti territoriali della salute che hanno contribuito a gestire l’emergenza, insieme a tutti coloro che hanno operato senza sosta nel servizio pubblico durante i lunghi mesi in cui c’è stata l’emergenza Covid.

© Riproduzione riservata