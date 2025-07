Addio a Giovanni Cianetti, il cordoglio di sindaco e giunta

È stato per molti anni consigliere comunale e per cinque assessore ai lavori pubblici

Il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, esprime “profondo cordoglio, a nome personale, della Giunta e dell’intera Amministrazione comunale” per la scomparsa di Giovanni Cianetti, già consigliere comunale e assessore della città. Aveva 79 anni.

“Stimato professionista e amministratore – sottolinea il primo cittadino – ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità, che ha servito sia con il suo impegno in politica, sia attraverso la sua professione. Di lui ricordiamo il sorriso costante, la prontezza d’animo e lo sguardo sempre limpido e curioso verso il prossimo e la vita. Siamo vicini alla famiglia, condividendo il dolore per la sua perdita”.

Diplomato geometra all’Istituto Tecnico per Geometri Bonghi di Assisi nel 1966 e iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Perugia nell’anno 1967, ha svolto attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori, frazionamenti, accatastamenti, successioni, stime di immobili, divisioni e compravendite per privati ed Enti pubblici. Ha anche svolto attività di estimatore dei danni da calamità naturali (grandine, vento, gelo e brina, ecc) sulle produzioni agricole per conto delle assicurazioni. Giovanni Cianetti è stato inoltre Consigliere comunale della Città di Assisi dal 1970 al 1992 e dal 1997 al 2002, e ha ricoperto il ruolo di assessore ai Lavori Pubblici dal 1992 al 1997. Le esequie si sono svolte ieri presso l’Abbazia di San Pietro. Al termine della Santa Messa seguirà la tumulazione al cimitero locale.

