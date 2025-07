Il cardinale Ángel Fernández Artime è il nuovo legato pontificio per le Basiliche papali di Assisi

“Il Santo Padre ha nominato Legato Pontificio per le Basiliche di San Francesco e di Santa Maria degli Angeli ad Assisi l’Eminentissimo Cardinale Ángel Fernández Artime, S.D.B., Pro-Prefetto del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica”. Lo ha reso noto ieri il Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede e cambia dunque il legato pontifici, con il 64enne porporato spagnolo che succede nell’incarico al cardinale Agostino Vallini, 85 anni, nominato da Papa Francesco suo rappresentante presso le Basiliche francescane nel novembre del 2017.

“A lui vanno gli auguri di un buon servizio, le parole di fra Francesco Piloni, Ministro Provinciale dei Frati Minori di Umbria e Sardegna, e di fra Massimo Travascio, Custode del Protoconvento Porziuncola, mentre fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento di Assisi, ricorda come “Per noi francescani è un segno di profonda comunione e di grande sollecitudine da parte del Santo Padre la nomina del nuovo Legato Pontificio per la Basilica papale di San Francesco in Assisi. Essa, come tutti noi frati, è pienamente inserita nella vita e nell’azione pastorale della Chiesa locale di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino guidata dal nostro Vescovo mons. Sorrentino. Allo stesso tempo, gode sin dalla sua fondazione di uno speciale e diretto rapporto con la Sede di Pietro. Il Legato Pontificio per la Basilica di San Francesco in Assisi è al contempo il volto e il segno concreto di questo particolare e antico legame. Desidero quindi, a nome della nostra comunità francescana del Sacro Convento, esprimere un triplice atto di gratitudine: al Santo Padre Leone XIV, per la sua sollecitudine e attenzione; al Cardinale Agostino Vallini, che per numerosi anni ha svolto questo ruolo prezioso e delicato; al Cardinale Ángel Fernández Artime, S.D.B., per la disponibilità dimostrata per questo servizio. Mentre do di cuore il benvenuto al Cardinale Artime, nella speranza di poterlo accogliere presto qui al Sacro Convento, desidero anche salutare con particolare affetto il Cardinale Vallini augurandogli salute e bene”.

Nato nelle Asturie, in Spagna, nel 1960 da una famiglia di pescatori, il cardinale Ángel Fernández Artime ha frequentato la scuola salesiana di León e a 18 anni emette la sua prima professione religiosa. Consegue la laurea in teologia pastorale e le licenze in filosofia e in pedagogia presso l’Università di Valladolid. Il 4 luglio 1987 è ordinato presbitero. Ha ricoperto gli incarichi di delegato di pastorale giovanile, di consigliere e di vicario nel consiglio dell’Ispettoria di León ed è stato superiore dell’Ispettoria dell’Argentina sud. Il 9 luglio 2023, al termine dell’Angelus, papa Francesco lo ha creato cardinale e il 6 gennaio 2025 è stato nominato pro-prefetto del Dicastero per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica.

