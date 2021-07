Addio a Lucio Biondi, Parte de Sopra e il Calendimaggio piangono uno dei personaggi storici della Festa

Nuovo lutto nel mondo del Calendimaggio di Assisi, che perde un altro personaggio storico. Addio a Lucio Biondi, scomparso nella notte tra martedì 13 luglio e mercoledì 14 luglio. Più volte Priore Maggiore della Nobilissima Parte de Sopra, Priore di vari settori sempre della Nobilissima e rappresentante all’Ente Calendimaggio per i blu. Le esequie di Lucio Biondi si svolgeranno domani, 15 luglio 2021, alle 14.30 nella Cattedrale di San Rufino.

“Riservato, tanto che all’apparenza potevi apparir persino burbero, come se già la tua mole non fosse stata sufficiente ad incuter timore o similmente rispetto… Invece – il ricordo del Priore Maggiore della Nobilissima Parte de Sopra Alessandro Lampone e del Consiglio – infinite volte ti abbiamo visto sorridere, altre prenderti gioco di noi, con quel sorriso sghembo che più di altro raccontava chi sei, acuto osservatore, una mente brillante atta a trasformare idee in realtà, soluzioni che trovavano ogni volta una forma pratica, non sempre esteticamente perfetta ma di certo funzionale. Sempre in servizio, in quella sede che era casa tua, sempre pronto a dare una mano, hai saputo essere padre, fratello, amico e Priore della Parte intera, un percorso compiuto con spirito di servizio ed attaccamento a quei colori tanto amati da cui proprio non potevi allontanarti. L’augurio dell’intero Consiglio di Parte è che la tua anima viva in tutti noi, siamo onorati d’averti avuto accanto, fortunati di aver avuto un posto nel tuo cuore, fieri di essere stati parte della tua famiglia cui va tutto il nostro affetto. Ciao Lucio!”.

Cordoglio anche dal consiglio della Magnifica Parte de Sotto, che “si associa al dolore della Nobilissima Parte de Sopra per la perdita di un suo figlio. Lucio Biondi, oltre ad essere stato un Priore di grande importanza è stato un partaiolo innamorato del Calendimaggio al quale ha donato tutte le proprie risorse e capacità. Avversario ma mai nemico, a lui è giusto tributare tutto il nostro rispetto ed ammirazione. L’intelligenza, la capacità di unire, il carisma hanno caratterizzato tutta la sua, purtroppo troppo breve, vita così nella famiglia come nella festa. Siamo certi che la voglia di seminare i veri valori della festa, di insegnare Calendimaggio alle nuove generazioni darà i suoi frutti. Riposa in pace Priore”.

