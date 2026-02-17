Agricoltura, mercoledì 18 torna ad Assisi il convegno nazionale sulla gestione del rischio

Il clima cambia e il sistema agricolo è il primo a scoprirne gli effetti. Il mondo agricolo è in prima linea di fronte ai cambiamenti climatici. Piogge torrenziali, periodo siccitosi, gelate improvvise, mettono sempre più a dura prova le produzioni agricole rendendo sempre più necessario un sistema di gestione dei rischi tale da dare risposte afficaci al settore primario. Per fare il punto su strumenti, politiche e innovazioni nel campo della gestione del rischio in agricoltura, torna ad Assisi, per la sua 18esima edizione, l’appuntamento nazionale del settore: il Convegno nazionale sulla gestione del rischio in agricoltura, organizzato da Cesar (Centro per lo sviluppo agricolo e rurale) e Asnacodi (Associazione nazionale Condifesa) Italia e Dsa3 (Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università degli studi di Perugia), con il patrocinio di Ismea, Fondazione, Ania, Agea e AgriCat. L’evento si terrà mercoledì 18 febbraio a partire dalle 9 al Teatro Lyrick di Santa Maria degli Angeli.

Tanti gli argomenti oggetto del convegno di Assisi, che sarà aperto dai saluti del sindaco della città, Valter Stoppini, dal presidente del Cesar, Francesco Tei, e dal coordinatore del Comitato interprofessionale, Marco Orsini. L’evento si articola in tre sessioni a cui interverranno tecnici ed esperti del settore. Interverrà anche l’assessore all’agricoltura e allo sviluppo rurale della Regione Umbria, Simona Meloni, mentre le conclusioni saranno affidate ad Albano Agabiti, presidente di Asnacodi Italia.

La prima sessione, coordinata da Francesco Martella, direttore del Cesar, vedrà l’intervento di Michele Pennucci di Ismea, che illustrerà i risultati della campagna 2025, Francesco Sofia dell’area digitale di Agea, che farà il punto sull’erogazione dei sostegni, Giovanni Razeto di AgriCat, che illustrerà l’operatività di AgriCat e le procedure per la nuova campagna, e infine Sonia Cerri del Masaf (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) che delineerà i contenuti nel nuovo Piano di gestione dei rischi in agricoltura. La seconda sessione, moderata da Simone Martarello, giornalista di Terrà è Vita, sarà aperta da Antonio Frigioni di Radar Meteo, che farà una panoramica sull’effetto dei cambiamenti climatici nello scenario globale, a cui seguirà l’intervento di Gael Certain di Swiss Re, che ci illustrerà i diversi modelli organizzativi praticati nel mondo per gestire i danni catastrofali. Seguiranno gli interventi di Salvatore Parlato di Diagram, che presenterà una piattaforma digitale funzionale alla gestione del rischio, e Andrea Berti, direttore generale di Asnacodi, con le innovazioni proposte e operate dal sistema dei Condifesa.

Terza sessione sarà la tavola rotonda che ha l’ambizione di guardare al futuro del settore e vedrà la partecipazione di Umberto Guidoni, direttore generali di Ania, che porterà il punto di vista delle compagnie di assicurazione, Emanuele Fontana di Crédit Agricol, che porterà quello del mondo bancario, Massimo Tabacchiera, amministratore delegato di AgriCat, Alessia Funzio, dirigente dell’ufficio gestione del rischio di AGEA, e l’assessore regionale Meloni. L’evento sarà accessibile anche via web, grazie allo streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook @CESAR Umbria.

Foto di Randy Fath | via Unsplash

