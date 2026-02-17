Strada intercomunale Assisi-Cannara, il tratto è al limite della percorribiltà: la segnalazione (e i chiarimenti)

Il cosiddetto "stradone" versa in condizioni pessime, ci sarebbe un progetto di Anas e i Comuni di Assisi e Cannara pronti ad intervenire, le parole di Gareggia e Stoppini

Continuano i problemi e le segnalazioni sulle strade del territorio. E a segnalare sono spesso i cittadini, come in questo caso, che stavolta riguarda la strada intercomunale che collega Assisi e Cannara, il cosiddetto “stradone” che torna così al centro del dibattito pubblico. Un’arteria strategica per residenti, lavoratori e imprese che da anni convive con criticità strutturali e che oggi rientrerebbe in un progetto di intervento di ANAS, ad oggi al palo. Secondo quanto emerso, esiste infatti appunto un progetto predisposto da ANAS per la sistemazione e il miglioramento della viabilità della strada intercomunale Assisi-Cannara, che versa oggi in uno stato al limite della praticabilità. Buche, frane, avvallamenti, e un catrame ormai per ampi tratti divelto, segnalato appunto in queste ultime ore – nuovamente – da alcuni residenti e dagli automobilisti che sono soliti percorrerla.

Il Comune di Assisi avrebbe avanzato richiesta di finanziamento legata ai danni conseguenti al sisma, sostenendo che il tracciato abbia subito ripercussioni strutturali dopo gli eventi terremotati che hanno colpito il territorio umbro negli ultimi anni. Il Comune di Cannara sarebbe vorrebbe una sistemazione definitiva, e soprattutto duratura.

La strada, però, è ancora lì. E aspetta risposte concrete, tempi certi e un cronoprogramma credibile. Sul caso, in attesa degli interventi, intervengono i sindaci di Assisi e Cannara. Così Valter Stoppini, sindaco di Assisi: “La strada intercomunale Assisi-Cannara ha ottenuto un finanziamento per la messa in sicurezza a seguito di specifica richiesta del Comune di Assisi già dal 2023. Il soggetto attuatore è Anas che, come ha comunicato a dicembre 2025, dovrebbe provvedere all’affidamento dei lavori unitamente ad altri interventi previsti nel territorio comunale sempre oggetto di segnalazione da parte del Comune di Assisi. Nelle more di tale intervento – ha sottolineato Stoppini – i cui tempi di attuazione si stanno allungando, il Comune di Assisi nella viabilità di competenza ha comunque provveduto nel 2024 e 2025 ad effettuare interventi di somma urgenza per garantire la pubblica incolumità”.

Così Fabrizio Gareggia, sindaco di Cannara: “Sappiamo bene che la strada intercomunale Assisi-Cannara è ormai in condizioni critiche. Il livello di deterioramento è evidente a chiunque la percorra ogni giorno e non è più possibile ignorare i disagi che questo comporta per la sicurezza e la viabilità. Il progetto di sistemazione, per il quale il Comune di Assisi ha richiesto il finanziamento, è attualmente sul tavolo della Conferenza di Servizi. È un passaggio tecnico fondamentale – prosegue Gareggia – per ottenere tutte le approvazioni necessarie. Dopo di che i lavori saranno affidati ad ANAS che li dovrebbe realizzare entro l’estate. In questi anni abbiamo eseguito alcuni lavori temporanei. Speriamo che si possa presto finalizzare un intervento risolutivo che non sarebbe praticabile senza l’impiego di fondi nazionali”.

