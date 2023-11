Al Serafico un convegno sui disturbi del neurosviluppo, disabilità e neuroscienze

Venerdì 1 e sabato 2 dicembre si terrà all’Istituto Serafico di Assisi il “secondo Congresso Internazionale sui disturbi del neurosviluppo, disabilità e neuroscienze”. Attesi anche ospiti internazionali per discutere, in un contesto multidisciplinare, l’attuale stato dell’arte dell’assistenza sociosanitaria alle persone che vivono con diverse forme di disabilità e della ricerca clinica applicata. Tra i relatori, Marc Tassé dell’Università dello Stato dell’Ohio (USA), Nicolas Zdanowicz dell’Università di Lovanio e Stefano Vicari dell’Università Cattolica di Roma. “Siamo orgogliosi – spiega la Presidente del Serafico, Francesca Di Maolo – che l’Istituto in questi due giorni sia al centro di una discussione scientifica internazionale nell’ambito delle neuroscienze, perché di fronte alle varie forme di disabilità o dei disturbi del comportamento è necessario dare risposte concrete e allo stesso tempo di guardare al futuro attraverso le novità scientifiche. Ma per farlo è necessario abbandonare la visione assistenzialistica nei confronti dei più fragili, che ha accompagnato gli ultimi decenni, e favorire una cultura in cui la persona torni al centro, non solo per i suoi bisogni di assistenza, ma anche per i suoi diritti fondamentali: la salute, lo studio, il lavoro, la libertà di scelta, la partecipazione alla vita sociale. Questa cultura – ha aggiunto Di Maolo – potrà farsi strada solo se sapremo riconoscere la dignità di ogni persona e il valore intrinseco di ogni vita umana.”.

© Riproduzione riservata