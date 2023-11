Pieve San Nicolò rischia di rimanere senza strada di accesso: ma nessuno interviene

(Flavia Pagliochini) Quando sarà aggiustata la strada che porta a Pieve San Nicolò e alla chiesetta, peraltro in uso? Se lo chiedono alcuni residenti della zona, che dopo aver invano più volte sollecitato la giunta hanno deciso di scrivere alla redazione di Assisi News. Il sindaco aveva promesso un intervento di Anas sull’unico tratto di accesso al borgo, lavori mai concretizzatisi: e la frazione è anche assente dal piano strade. (Continua dopo il video – link diretto)

“Questo pezzo di strada così malmesso – si legge nella missiva – è l’unica via d’accesso che porta al borgo, compresa la chiesa”. Nello specifico la strada “cede” ed è franoso anche il terreno sottostante. A suo tempo il sindaco promise di far aggiustare il tratto di strada in questione dall’Anas. E, in effetti l’Anas ha lavorato su alcuni tratti di strada Pieve S. Nicolò-Assisi ma, l’unica via d’accesso che porta al borgo non è stata assolutamente presa in considerazione”.

Nello specifico il sindaco Stefania Proietti aveva quantificato un intervento per la strada di Pieve San Nicolò, che sarebbe stato eseguito da Anas, di circa 600.000 euro, scesi poi a 200.000. Nel corso del sopralluogo con gli ingegneri Anas, era stata pensata la risoluzione del problema con l’inserimento di un “solettone” di cemento armato.

Anche se non inserito nel tratto di strada sotto osservazione, Anas, su richiesta della sindaca, si impegnava a risolvere il problema: ma ora, con i lavori Anas conclusi da qualche mese, il tratto di curva che conduce alla chiesa non è stato sistemato né da Anas, né con i fondi del piano strade 4.”Il rischio è che tutto ceda all’improvviso, isolando la chiesa e il centro della frazione (in cui abitano alcune persone, ma ci sono anche delle seconde case) e provocando danni seri a eventuali vetture che dovessero transitare”. E per questo si chiedono interventi immediati.

