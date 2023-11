Sono cambiato, Angelo Duro fa il tutto esaurito al Lyrick (foto)

Dissacrante, irriverente, fuori dagli schemi, ma, e per fortuna, simpatico. Il comico Angelo Duro ha presentato martedì 28 novembre sera, in un Lyrick strapieno e nell’ambito della stagione Tourné 2023/2024, il nuovo spettacolo dal titolo “Sono cambiato”. Il pubblico ha risposto alla ‘chiamata’ del comico palermitano applaudendolo più volte. E per chi se lo chiede no, il comico è cambiato ben poco e non è diventato più buono, sempre sul palco con il suo personaggio ‘cattivo’.

Esagerato, dissacrante e politicamente scorretto, Angelo Duro ha esordito in tv a Le Iene, poi i suoi video in rete lo hanno reso in pochi anni una delle più note personalità sui social e quando ha iniziato a portare i suoi monologhi nei principali teatri nazionali (e adesso anche internazionali) ha iniziato a collezionare da subito un esaurito dietro l’altro. Sono cambiato è il terzo one man show di Angelo Duro, dopo i successi di ‘Perché mi stai guardando?’ e ‘Da Vivo’), dove il comico raccontava e analizzava tutte le sue idiosincrasie dichiarando di avere ‘un carattere di merda’.

“Adesso – è scritto anche a caratteri cubitali sul manifesto ci fa sapere d’essere cambiato, di non essere più quello di prima. “E qui ci vengono mille dubbi – la presentazione dello spettacolo -. In che senso sarà cambiato? Non sarà più scontroso, irriverente e polemico come prima? Sarà diventato più buono? Lo vedremo finalmente sorridere? I dubbi sono tanti anche perché da uno come lui non sai mai cosa aspettarti. Di certo la notizia di questo suo cambiamento ha aumentato la nostra curiosità, e adesso non aspettiamo altro che vederlo nel suo nuovo spettacolo, che da quest’anno è pure autoprodotto dalla società che ha fondato e chiamato, in perfetto suo stile, Da Solo Produzioni”.

