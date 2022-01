Positivo al Covid va al supermercato: denunciato 61enne. Proseguono senza sosta i controlli della Questura di Perugia finalizzati alla verifica del rispetto delle normative emesse per il contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19. Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Assisi hanno fermato e identificato tre uomini nei pressi di un supermercato, lungo una delle strade centrali di Santa Maria degli Angeli.

Gli agenti, facendo ricorso alle Banche Dati informatiche in uso alle Forze dell’Ordine, hanno rilevato che un 61enne di origini straniere aveva a suo carico una segnalazione in base alla quale si faceva divieto assoluto all’uomo di uscire dalla propria abitazione poiché in quarantena in quanto positivo al Covid-19. Positività che è stata confermata anche dall’USL. Per l’uomo positivo al Covid è scattata la denuncia in stato di libertà per la violazione della quarantena.

Nei giorni scorsi gli agenti del locale Commissariato agli ordini del vicequestore Francesca Domenica Di Luca hanno potenziato le attività di monitoraggio delle attività commerciali e dei luoghi in cui si registra una maggiore presenza di visitatori. A finire nei guai erano state due attività, in entrambi i casi perché la persona deputata a servire i clienti non aveva il green pass. Nel primo caso gli agenti hanno elevato alla signora una sanzione di 400 euro e in via cautelare è stata disposta la chiusura dell’attività per un periodo di 5 giorni. Nel secondo caso invece i poliziotti hanno elevato nei confronti dell’uomo la sanzione prevista di 400 euro e hanno proceduto immediatamente, in via cautelare, alla chiusura provvisoria del negozio per un periodo di 3 giorni.

