Al via il restauro della fontana dei Tre Leoni: costerà 50.000 euro, i dettagli

Come anticipato su Assisi News oltre un mese fa, la fontana dei Tre Leoni in piazza del Comune, della quale si ha notizia già nel lontano 1303, sarà restaurata grazie all’art bonus: L’amministrazione comunale di Assisi ha infatti aperto le porte ai mecenati che vogliono contribuire alla valorizzazione e conservazione del proprio patrimonio culturale e storico-artistico, attraverso il dialogo e la collaborazione con i soggetti privati, siano essi singoli cittadini, imprese, associazioni o enti. I lavori hanno preso il via ieri, 6 novembre 2024.

Della fontana dei Tre Leoni o fonte di piazza si ha notizia nel lontano 1303 ed è stata oggetto di interventi di restuaro nel corso del tempo, nel 1467 a opera di Polimante di maestro Gentile e nel 1772 dallo scalpellino di Assisi Giuseppe Martinucci su disegno dell’architetto Valeri. Oggi l’iconica fontana, immagine laica di Assisi, ha bisogno di ripulitura, rimozione del vecchio strato di impermeabilizzante in resina all’interno della vasca e di tutte le stuccature, consolidamento del materiale lapideo e integrazione delle parti mancanti, ripristino dell’impermeabilizzazione della vasca, infine dell’apposizione di protezione finale della superficie con resine idonee. Tutti questi lavori, secondo una stima preliminare, avranno un costo di oltre 50 mila euro. La direzione dei lavori è sotto la supervisione diretta del Comune di Assisi, mentre l’esecuzione

dell’intervento è affidata alla ditta di Sergio Fusetti,, specializzata in restauri di opere d’arte e monumenti. L’Amministrazione Comunale desidera ringraziare sentitamente tutti gli sponsor che hanno reso possibile questo importante intervento di restauro: Brunello Cucinelli, CIAM, Refrigeneration Design, FOMAP, Precision Mechanics, Manini Prefabricati, Molitoria Umbra, NTS Project, Grigi, Petrini, Polycart S.p.a., SCAI, SIR Safety System e Spaccapanico.

“Con il restauro della fontana dei Tre Leoni – si legge in una nota – il Comune di Assisi conferma il suo impegno nella tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico, continuando a promuovere la cultura e a sostenere il turismo nella nostra regione. ‘Come amministrazione – ha spiegato il sindaco Stefania Proietti – vogliamo percorrere ogni strada per tutelare il più possibile il nostro ingente patrimonio, che è patrimonio Unesco dell’umanità, e stiamo cercando risorse per mantenere inalterata la bellezza dei tanti tesori storici e artistici della città serafica, per cui abbiamo chiesto la collaborazione a tutti quei soggetti che intendono rapportarsi con il Comune nel raggiungere questo obiettivo. Ringraziamo gli imprenditori che hanno voluto sostenere l’opera di restauro della nostra amatissima fontana dei Tre Leoni, che con le loro donazioni hanno reso possibile il sogno di custodire una meraviglia della nostra città per tramandarla alle future generazioni'”.

© Riproduzione riservata