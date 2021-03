Alberi da potare in via Alessi e al monumento ai Caduti ad Assisi (foto)

Alberi da potare in via Alessi e al monumento ai Caduti ad Assisi. La segnalazione arriva alla redazione di AssisiNews, con annesse foto. “Gli alberi del monumento ai Caduti e parte di quelli di via Galeazzo Alessi ad Assisi necessitano di essere potati”, scrivono alcuni cittadini residenti del centro storico assisiate. “Una potatura va fatta quanto prima soprattutto per proteggere l’incolumità dei cittadini – continua il messaggio – in questo modo gli alberi risultano essere pericolosi”.

Solitamente periodicamente nel periodo antecedente la primavera gli organi competenti in materia intervengono per la potatura. Ora la segnalazione relativa ad aree solitamente frequentate da pedoni che in quelle zone si recano a fare passeggiata (in questo periodo di pandemia meno di un tempo viste le restrizioni). “Speriamo venga effettuato l’intervento di potatura come più volte avvenuto in passato – concludono i residenti che hanno inoltrato la segnalazione alla nostra redazione – la necessità è evidente e sotto agli occhi di tutti”.

Già un anno fa i cittadini avevano segnalato alberi da potare in viale Vittorio Emanuele II, che anche per colpa di un rimpallo di competenze tra Regione e Provincia – erano arrivati a formare una vera e propria giungla- La giunta comunale, nei mesi scorsi, aveva stanziato 300.000 euro “un intervento globale di riqualificazione del patrimonio arboreo comunale finalizzato alla conservazione delle aree verdi sotto i profili tecnico agronomico e rispettando anche i criteri della funzionalità e dell’estetica”.