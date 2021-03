Manifesto storico della Magnifica Parte de Sotto, 150 copie numerate a mano

In arrivo anche il contest per il nuovo fazzoletto, iniziativa ideata nello scorso gennaio dal Consiglio

Un manifesto storico per celebrare il ritorno alle origini. È quello realizzato dalla Magnifica Parte de Sotto in uscita in questi giorni per festeggiare come ogni anno alla data del 3 marzo la storica ricorrenza della fondazione della Parte “rossa” del Calendimaggio di Assisi. Quest’anno, in piena pandemia e con la festa ferma da due edizioni, la Magnifica Parte de Sotto ha dato vita a tale iniziativa. Il manifesto (il progetto grafico è di BertiDesign) raffigura lo storico stemma di Parte tornato alle origini dopo un ventennio da un lato a colori e dall’altro lato in bianco e nero.

“In uscita il manifesto storico della Magnifica Parte de Sotto 70×100 stampato in fronte e retro. Pezzo unico da collezione disponibile soltanto in 150 copie numerate” – recita la nota della Magnifica Parte de Sotto diffusa via social.

“Tornare alle origini: il modo migliore per festeggiare la nostra bella Parte. Un grazie speciale allo studio BertiDesign – dice Simone Menichelli priore maggiore della Magnifica Parte de Sotto – per il Magnifico Manifesto, realizzato con assoluta cura e rispetto della nostra storia e dei nostri colori!”. Per prenotazioni (prezzo euro 10,00): Simone 328.9181021, Caterina 349.4333332, Luca 339.7227692.

E con il manifesto, si concretizza anche un’altra iniziativa promossa lo scorso gennaio dal Consiglio della Magnifica. “Nelle prossime ore – sottolinea il priore maggiore Simone Menichelli – lanceremo il contest per la realizzazione del nuovo fazzoletto di Parte. Un’occasione per far sentire comunque attivi i partaioli in assenza della festa. Tutti infatti potranno partecipare! Al vincitore sarà riservato l’onore di veder sventolare il nuovo fazzoletto da lui stesso ideato, simbolo della Magnifica Parte de Sotto. A breve comunicheremo tutte le indicazioni ai nostri partaioli”.