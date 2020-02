Viale Vittorio Emanuele II, gli alberi sono una giungla: urge potatura

A chi spetta la potatura di viale Vittorio Emanuele II? Se lo chiedono molti cittadini, considerato che da tempo di fatto gli alberi e i rami degli alberi formano una vera e propria giungla, come documentano le foto di AssisiNews. La Provincia, fa sapere il Comune, è stata avvertita. Ma al momento la natura vince.

La giunta comunale, nei mesi scorsi, aveva stanziato 300.000 euro “un intervento globale di riqualificazione del patrimonio arboreo comunale finalizzato alla conservazione delle aree verdi sotto i profili tecnico agronomico e rispettando anche i criteri della funzionalità e dell’estetica”. Spulciando nel sito della Regione emerge però che la competenza sarebbe della Provincia di Perugia, visto che dal 2001 la gestione è passata alla Regione Umbria, che ha poi ulteriormente devoluto le competenze alla Provincia di Perugia. Ma a memoria d’uomo, da mesi nessuno spunta più le fronde degli alberi, con effetti evidenti.

Il problema si porrà soprattutto in estate, quando le foglie formato una vera e propria ‘tenda’ che impedisce la visuale, ma anche ora, visto e considerato che molti rami sono piegati, la situazione non è ottimale. Considerato che la potatura degli alberi si effettua dal mese di novembre fino a verso marzo, non resta che sperare che, prima o poi, si arrivi a sforbiciare anche in viale Vittorio Emanuele II.

FOTO © AssisiNews