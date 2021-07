Alloggi popolari, pubblicata la graduatori: a breve l’assegnazione

Pubblicata sul sito istituzionale www.comune.assisi.pg.it la graduatoria di assegnazione delle case di edilizia residenziale sociale. Dopo aver controllato i requisiti delle 74 domande pervenute, insieme ad Ater, azienda territoriale per l’edilizia residenziale della regione Umbria, gli uffici hanno proceduto a stilare l’elenco dei 61 aventi diritto (nuclei familiari e singoli) e a breve si procederà all’assegnazione dei primi dieci alloggi. Il Comune potrà assegnare questo numero di alloggi popolari, significativo rispetto al passato perché ha riacquisito nella disponibilità alcune case popolari indebitamente detenute da soggetti che non possedevano più i requisiti. Nel 2019 infatti, nell’ambito della più ampia operazione ribattezzata ‘Free house’, con la collaborazione degli uffici comunali, la Guardia di Finanza aveva accertato che diversi individui non avrebbero avuto diritto all’alloggio di edilizia popolare, in quanto possessori di altri immobili. Le verifiche da parte dell’amministrazione comunale continuano con scrupolo anche sulle case popolari già assegnate con i precedenti bandi per accertare se sussistono i requisiti oppure se si sono registrati cambiamenti che incidono sullo stato patrimoniale degli assegnatari. La graduatoria resterà in vigore fino al prossimo bando con possibilità di ulteriori assegnazioni.

© Riproduzione riservata