Offerta estiva 2021 di Busitalia, in Umbria incluse Assisi, Castelluccio e Marmore

Una regione che fa dell'essere verde il suo biglietto da visita e un'offerta per tutti i gusti

Dai centri storici delle cittadine umbre alle “meraviglie paesaggistiche” di una regione che fa dell’essere verde il suo biglietto da visita: è un’offerta estiva 2021 di Busitalia definita per tutti i gusti quella garantita dall’azienda del Gruppo FS Italiane. Raggiunge Assisi, Orvieto, Todi, Umbertide e Gubbio tra le principali città d” arte, poi l’itinerario della Valnerina mistica con Cascia e Norcia, città natali di Chiara e Benedetto, per allungarsi poi verso la magia di Castelluccio di Norcia con la sua “fiorita”, fino alla Cascata delle Marmore ed alle isole del Lago Trasimeno.

L’offerta estiva 2021 di Busitalia ha un’attenzione particolare agli amanti delle due ruote. A loro è infatti dedicato il potenziamento del servizio bus & bici, alla scoperta delle ciclovie della Valnerina, della ex linea ferroviaria Spoleto-Norcia e dei percorsi ciclistici del parco della Cascata delle Marmore. Più opportunità di viaggio, quindi – sottolinea Trenitalia -, ma anche maggiore facilità di acquisto dei biglietti con l’ampliamento dell’offerta sull’app Salgo, tramite la quale è possibile comprare i biglietti per le principali tratte turistiche estive. Tra le tante disponibili, la Roma-Norcia-Cascia, la linea mare Terni-Tarquinia-Montalto di Castro, Terni-Cascata delle Marmore-Scheggino. Che si aggiungono alle linee già acquistabili attraverso l’app, come la Perugia-Gubbio, Norcia-Spoleto, Terni-Todi-Perugia e Viterbo-Narni-Terni. Info ulteriori sul sito ufficiale.

