Le piazze di Francesco, trasferta ad Alessandria venerdì 5 luglio

Lunedì 5 luglio a partire dalle 20.30 in piazza Giovanni XXIII Alessandria ospiterà una delle tappe italiane della manifestazione promossa dalla rivista San Francesco in occasione dei 100 anni della sua fondazione. In piazza si confronteranno sul tema Parole povere: ospitalità il Sindaco di Alessandria Gianfranco Cuttica di Revigliasco, il Vescovo di Alessandria mons. Guido Gallese e l’artista internazionale Michelangelo Pistoletto, con Grado Giovanni Merlo, storico francescanista. Quale moderatore dell’evento, che sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di padre Enzo Fortunato, sul canale YouTube della Rivista e sul sito sanfrancesco.org, sarà padre Enzo Fortunato del Sacro Convento di Assisi. Il progetto complessivo si articola in incontri mensili in diverse piazze italiane per celebrare San Francesco e il ricordo del suo passaggio proprio dalle Città in cui si struttura l’itinerario.

Dopo Assisi, Foligno, Alviano, Ascoli Piceno, Perugia e Ancona, il viaggio de Le piazze di Francesco prosegue, dunque, ad Alessandria dove, raccontano le Fonti Francescane, il Santo fu ospitato “devotamente da un uomo timorato di Dio e di lodevole fama, che lo pregò di mangiare, secondo quanto prescrive il Vangelo, di tutto quello che gli fosse posto davanti. Ed egli acconsentì volentieri, vinto dalla gentilezza dell’ospite. […] Il giorno dopo il Santo, come era solito, predica la parola di Dio al popolo, che si è radunato“. Dopo Alessandria, le Piazze toccheranno Bologna, Foligno, Gubbio, Perugia, Roma, Santa Maria degli Angeli e Trevi. Un modo questo per testimoniare e comunicare il francescanesimo e il messaggio del poverello di Assisi in cammino con Papa Francesco che invita la Chiesa ad essere ospedale da campo, in uscita e prossima all’altro.

