Anche Assisi saluta la direttrice regionale dei vigili del fuoco Marisa Cesario

Il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, ha incontrato nei giorni scorsi l’ingegner Marisa Cesario, che lascia l’incarico di direttore regionale dei Vigili del Fuoco della Regione Umbria per trasferirsi in Emilia Romagna con un nuovo ruolo sempre come dirigente. L’incontro – presente anche l’architetto Valter Cirillo, comandante dei Vigili del Fuoco di Perugia – è avvenuto nell’ufficio del primo cittadino, che la direttrice uscente ha voluto salutare dopo un anno di servizio in Umbria svolto a stretto contatto anche con la città serafica.

Stoppini ha espresso “profonda gratitudine all’ingegner Cesario, tra l’altro prima donna a ricoprire in Umbria un simile incarico di vertice nel Corpo dei Vigili del Fuoco, per l’attenzione e la collaborazione sempre manifestate verso il nostro territorio”. Il sindaco le ha quindi donato lo stemma della città, con i “migliori auguri per il nuovo prestigioso incarico” e ha colto l’occasione per “ringraziare tutti i vigili del fuoco che operano ad Assisi, per il loro impegno costante e prezioso a servizio della comunità”.

Cosentina, Marisa Cesario, già alla guida della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, è stata come detto destinata al comando dell’Emilia Romagna. In precedenza ha prestato servizio nei comandi di Genova e Catanzaro e ha diretto quelli di Como, Cosenza, Taranto, Modena, Bari e Firenze, dove è stata la prima donna a ricoprire il ruolo di comandante. Nel corso della sua carriera ha affrontato numerose emergenze e diretto interventi di particolare delicatezza, tra cui il crollo nel cantiere del nuovo supermercato Esselunga a Firenze, avvenuto lo scorso febbraio.

