A Perugia il gran finale dell’estate di Real Eyes Sport anche con la collaborazione dei vigili del fuoco di Assisi (foto)

Si è chiusa a Perugia la stagione 2025 dei camp estivi firmati Real Eyes Sport ASD, dedicati a bambine, bambini e adolescenti con disabilità visiva provenienti da tutta Italia. Dopo le tappe di Parma, Tirrenia e Val Vigezzo, il quarto e ultimo appuntamento si svolgerà nel cuore dell’Umbria, tra attività sportive, esperienze sensoriali e laboratori creativi.

Una settimana all’insegna dell’autonomia, del divertimento e della condivisione, resa possibile grazie alla collaborazione di tante realtà locali e nazionali. Un ringraziamento speciale va al Centro di consulenza Tiflodidattica di Assisi, punto di riferimento prezioso sul territorio, alla Dott.ssa Francesca Piccardi, per la sua competenza, dedizione e sensibilità, e alla squadra Lampi Milano, eccellenza del baseball per non vedenti, che collaborerà con una tre giorni immersiva di blind baseball.

Tra le attività più attese e partecipate, la giornata di arrampicata assistita presso il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Assisi e il laboratorio artistico “Creta al buio” con lo scultore non vedente Felice Tagliaferri, realizzato in collaborazione con l’Associazione Palestra delle Emozioni: esperienze uniche che promettono emozioni forti e nuove scoperte sensoriali. Un ringraziamento va anche al Comitato Italiano Paralimpico Umbria, che metterà a disposizione un pulmino per gli spostamenti del gruppo, garantendo piena partecipazione a ogni attività.

“Concludere la stagione dei camp estivi a Perugia è per noi un grande motivo di orgoglio. Qui portiamo avanti un progetto che parla di autonomia, crescita e bellezza, vissute attraverso lo sport e l’esperienza condivisa. Perugia si conferma un contesto ricettivo e stimolante, anche per il progetto ‘Spazio al Gesto’, il nostro percorso di avviamento motorio dedicato a bambini e ragazzi con disabilità visiva, che completa e arricchisce il significato più profondo dell’inclusione – dichiara Daniele Cassioli, presidente di Real Eyes Sport ASD. Il camp è realizzato con il patrocinio del CIP nazionale, dell’UICI nazionale e della Regione Umbria. Con questo ultimo appuntamento, Real Eyes Sport ASD conclude un’estate straordinaria, fatta di incontri, nuove conquiste e orizzonti che si ampliano con curiosità e coraggio.

