Paolo Lupattelli: “La delusione? Quella resta, ma vado avanti per Assisi” (video)

Nasce un nuovo format su Assisi News, un’intervista lampo in formato ridotto, più agevole e pensata anche per i social, con interviste di pochi minuti ai principali attori della vita politica, culturale, sociale e in generale della vita cittadina. Partiamo dal consigliere Paolo Lupattelli, nei giorni scorsi protagonista di uno strappo con il centrosinistra dopo la sua mancata nomina ad assessore. “Il malumore è passato, ma la mia decisione era comunque stata presa a mente fredda e non sull’emotività del momento e rimane un pochino di delusione per quello che è successo”, spiega Lupattelli.

“Quando ho preso questa decisione ho avuto il timore che potesse essere interpretata in maniera sbagliata, ma – rivendica Paolo Lupattelli – da parte mia c’è stata massima correttezza e trasparenza. Mi è dispiaciuto non avere avuto contatti con il sindaco post elezioni, nonostante fossi stato il più votato del Partito Democratico e il secondo più votato della coalizione. Non c’è stata trasparenza: il mio non vivere ad Assisi era noto da quattro anni, ma nessuno mi ha mai detto che sarebbe stato un problema né mi è stato dato modo di confrontarmi su questa scelta anche con il partito a livello locale e regionale”.

Già nel Proietti 2 il nome di Paolo Lupattelli era stato considerato tra i papabili assessori: “Poi non se ne era fatto nulla, ma se ho accettato le decisioni in passato, oggi ho pensato che avere abbassato la testa sarebbe stato irrispettoso nei confronti degli elettori. Non mi sono voluto dimettere e continuerò a rispondere alle istanze dei cittadini, non faccio parte della maggioranza ma svolgo il mio ruolo convintamente”. Interpellato su un voto alla giunta a qualche mese di ‘varo’, Lupattelli risponde che “I primi mesi sono di rodaggio, ci sono persone che hanno già ricoperto il ruolo di assessore e persone nuove che si stanno integrando: sicuramente è presto per dare un giudizio, l’opposizione la vedo molto carica, a volte esagerati con i toni ma ci sta, è il gioco delle parti”.

Per quanto riguarda il futuro, Paolo Lupattelli spiega che “La disponibilità nel garantire un contatto e la risposta è alla base di qualsiasi attività politica e continuerò a fare questo: sarò presente come sono sempre stato. Si guarda al futuro, per me la politica è una passione e non ci rinuncerei: continuerà il mio impegno anche in futuro per Assisi e i suoi cittadini”.

