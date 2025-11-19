Anche i nomi delle gemelle Kessler impressi sull’Antica Strada Mattonata di Assisi

Ci sono anche i nomi delle gemelle Kessler, icone dello spettacolo europeo e protagoniste molto amate in Italia, impressi su due mattoni della Antica Strada Mattonata di Assisi. Le gemelle Kessler recentemente scomparse hanno così lasciato un segno anche nella città Serafica grazie alla allora loro adesione al progetto dell’Antica Strada Mattonata, la Via di San Francesco pensata alla fine del Millennio come cammino di pace tra Assisi e Santa Maria degli Angeli, e che collega le due Basiliche Papali.

Il progetto, sostenuto dagli ‘Innamorati di Francesco d’Assisi’, previde al tempo la realizzazione di un marciapiede formato da mattoni personalizzati con ogni adesione che corrispondeva a un nome inciso. In pochi anni furono raccolte 116.000 partecipazioni, un risultato straordinario che avrebbe dovuto essere solo l’inizio di un percorso molto più ampio, poi interrotto.

Tra quei mattoni, ancora oggi visibili lungo il percorso, compaiono anche i nomi di Alice ed Ellen Kessler, che scelsero di sostenere l’iniziativa con entusiasmo, affascinate dall’idea di contribuire a un simbolo di pace e di unione ad Assisi. La loro presenza sulla Mattonata rappresenta un piccolo ma significativo legame con una terra che le aveva accolte con affetto durante la loro lunga carriera.

La recente scomparsa delle due sorelle, che hanno vissuto e deciso di concludere la loro vita inseparabili, ha riportato l’attenzione su questo gesto legato alla città di Assisi. Oggi quei due mattoni sono così un ricordo della loro eleganza e della loro sensibilità. Ed è Gianfranco Costa, già sindaco di Assisi – che ha voluto ricordare l’episodio – a proporre di rilanciare il progetto della via di San Francesco in vista del Centenario del 2026, affinché la Mattonata possa tornare a crescere anche nel nome di chi, come le Kessler, vi ha creduto sin dall’inizio.

