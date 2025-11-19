L’Istituto Polo Bonghi apre le porte al futuro: le iniziative di orientamento 2025-26

L’Istituto di Istruzione Superiore Polo Bonghi è pronto ad accogliere studenti e genitori presentando la sua offerta formativa significativa e qualificata.

L’istituto offre percorsi tecnici e professionali altamente specializzanti che aprono le porte a settori strategici per il futuro, garantendo elevate possibilità lavorative immediatamente dopo il diploma e una valida preparazione in vista di un percorso universitario o di specializzazione presso gli ITS (Istituti Tecnici Superiori).

Punto di forza del Polo-Bonghi è la profonda integrazione con il territorio: la scuola collabora attivamente con le aziende più importanti per garantire che gli studenti possano svolgere stage PCTO formativi e di alto livello, inoltre offre la possibilità di svolgere parte degli stage professionalizzanti anche all’estero che permettono di arricchire il curriculum degli studenti con competenze linguistiche e professionali internazionali.

Per conoscere da vicino l’istituto e i laboratori sono state fissate le seguenti date di Open Day, dove sarà possibile confrontarsi con docenti e studenti:

Sabato 22 Novembre 2025 dalle 09:00 alle 12:30

Sabato 13 Dicembre 2025 dalle 15:30 alle 18:00

Sabato 10 Gennaio 2026 dalle 09:00 alle 12:30

Sabato 24 Gennaio 2026 dalle 15:30 alle 18:00

La vera opportunità per orientare la scelta è l’esperienza “Studente per un Giorno” che si svolgerà nelle seguenti settimane:

dal 22 al 28 Novembre 2025

dal 10 al 16 Gennaio 2026

dal 24 al 30 Gennaio 2026

I futuri studenti potranno partecipare attivamente a vari laboratori per ciascuno dei cinque indirizzi:

AFM – SIA- Istituto Tecnico Economico: un percorso fondamentale per chi punta a specializzarsi nel settore della programmazione informatica e della gestione aziendale;

ITEE – Istituto Tecnico Elettronico Elettrotecnica Automazione che forma esperti nelle tecnologie dell’automazione, dell’elettronica e della robotica, settori in continua espansione;

CAT – Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio (Geometri) che prepara i professionisti del futuro nella progettazione e nella sostenibilità ambientale;

MAT – Istituto Professionale Manutenzione Assistenza Tecnica ideale per chi ama la pratica e la risoluzione dei problemi tecnici per un futuro nelle aziende più all’avanguardia;

IPSC – Istituto Professionale per i Servizi Commerciali – Operatore Web, con sede a Bastia Umbra, che forma figure specializzate nel marketing digitale grazie alla nuova specializzazione Operatore Web Community.

Gli indirizzi tecnici e professionali di Santa Maria degli Angeli invitano gli alunni interessati a partecipare agli appuntamenti di STUDENTE PER UN GIORNO: Sabato 22 Novembre e Sabato 10 Gennaio dalle 9.00 alle 12.30.

Per la sede di Bastia – IPSC gli appuntamenti saranno i seguenti: Venerdì 28 Novembre, Venerdì 19 Dicembre e Venerdì 16 Gennaio dalle 08:30 alle 12:30.

Per maggiori informazioni e per conoscere le modalità di prenotazione per Studente per un Giorno è possibile visitare il sito ufficiale polobonghi.it

Contatti per il pubblico Santa Maria degli Angeli Tel 0758041753 Bastia Umbra

Tel 0758001170.

