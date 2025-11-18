Pronti, via! BN Podcast racconta ‘Storie di Idee’: le voci che disegnano il territorio

Dopo anni di incontri, dedizione e ricerca BN COM amplia la propria offerta editoriale e comunicativa con il lancio di “BN Podcast – Storie di Idee”, un nuovo format dedicato ai racconti, alle voci e alle testimonianze che caratterizzano il territorio assisano e umbro. Un progetto che nasce dal desiderio di offrire un’esperienza ancora più autentica e spontanea, capace di valorizzare persone, luoghi e iniziative che quotidianamente alimentano l’identità culturale e sociale della nostra comunità.

Il podcast raccoglierà interviste, approfondimenti e dialoghi con protagonisti noti e meno noti del territorio: imprenditori, artisti, sportivi, innovatori, rappresentanti del tessuto culturale e associativo, amici. L’obiettivo è restituire al pubblico una narrazione viva, immediata, fatta di voci vere e di racconti che non sempre trovano spazio nei linguaggi più tradizionali.

Pur rappresentando un’importante novità, “BN Podcast – Storie di Idee” si colloca in continuità con la missione che da sempre guida BN COM: costruire informazioni, connessioni e strumenti utili per comprendere e valorizzare il territorio. Il nuovo format non sostituisce né modifica in alcun modo l’attività giornalistica ed informativa delle testate online del gruppo – Assisi News, Assisi Sport, Assisi Eventi, Umbria Social, e la trasmissione InStudio, format cardine dell’attività redazionale – che continueranno a garantire un’informazione puntuale, accurata e indipendente.

Il progetto nasce infatti dal confronto quotidiano che BN COM intrattiene con lettori, ascoltatori, clienti e partner, un rapporto che permette all’azienda di mantenere uno sguardo sempre aggiornato e curioso. È da queste relazioni che germogliano le idee migliori, quelle capaci di generare nuovi strumenti, nuovi linguaggi e nuovi modi di raccontare il territorio.

Con “BN Podcast – Storie di Idee” BN COM conferma la propria volontà di investire in progetti innovativi, capaci di affiancare e arricchire l’offerta informativa esistente con contenuti che uniscono qualità, spontaneità e profondità.

La prima puntata sarà disponibile a breve su Facebook, YouTube e Spotify di BN COM. Una nuova voce si aggiunge così al panorama della comunicazione locale, con l’obiettivo di mettere in luce ciò che rende unica la nostra terra: le sue storie.

