Ancora biciclette ‘impazzite’ nelle aree pedonali di Assisi: “Sono pericolose, fermatele!”

Ennesimo episodio in via San Rufino domenica 10 settembre con un bambino “sfiorato” di un soffio: chi controlla?

Continuano senza sosta ad Assisi centro storico i problemi legati alle aree pedonali. Aumenta la presenza di biciclette che a velocità folli e senza permesso frequentano le aree non accessibili della città e arrecano problemi seri, in salita ma soprattutto in discesa.

Ancora un episodio domenica 10 settembre segnalato da un lettore, in passeggiata con la famiglia. “Ero in via San Rufino – racconta – con moglie e figlio. Un ciclista scendendo velocemente ha sfiorato mio figlio, senza nemmeno fermarsi ha continuato il suo percorso indisturbato”. Un problema che va avanti da anni e che nonostante i divieti non conosce sosta.

Nom più di due mesi fa altri episodi anche nella parte bassa della città. Biciclette che vanno a folli velocità scendendo dalla Rocca Maggiore, poi passano via Portica contromano, giù in via San Francesco e fino a San Pietro. Sempre in queste aree segnalazioni anche di mezzi a due ruote a motore che frequentano le stesse aree. “Sono pericolose, il problema è serio: vanno fermate e multati”. L’assenza di controlli li rende indisturbate e i fatti – spesso pericolosi per l’incolumità dei pedoni – sembrano non avere un finale.

© Riproduzione riservata