UmbriaGas festeggia i cento anni dalla nascita del fondatore Orlando Baldoni

Il 29 settembre un momento conviviale per ricordare chi ha dato vita a una eccellenza assisana e non solo, oggi guidata da Anna Maria Baldoni

UmbriaGas spa festeggerà il 29 settembre i cento anni del fondatore Orlando Baldoni, nato il 14 settembre del 1913, con un momento conviviale per ricordare con tutti i dipendenti, collaboratori, professionisti, storici rivenditori, amici, paesani e conoscenti la figura del fondatore dell’azienda che “da più di 60 anni è partner delle famiglie e delle aziende umbre e concessionaria esclusiva Eni Gas GPL per l’Umbria ed è in grado di garantire soluzioni personalizzate per l’energia”.

“Dagli anni ’50 con le bombole e poi negli anni ’70 con il GPL sfuso – si legge nella brochure che racconta il fondatore dell’azienda – Orlando Baldoni fu pioniere di questo settore di utilizzo energetico. Oggi l’azienda, sotto la guida della dottoressa Anna Maria Baldoni, detiene un know how sulla fornitura di energia tale da garantire e qualità sicurezza affidabilità e impegno verso il cliente. Dal 1987 Umbria Gas può vantare come unico fornitore AgipGas del quale è concessionaria unica per l’Umbria. Forti di una gloriosa tradizione valorizziamo ogni giorno i nostri prodotti e i nostri servizi attraverso la sicurezza dei processi di lavoro la crescita della qualità aziendale e il rispetto dell’ambiente. Siamo accanto agli installatori e ai progettisti con le soluzioni tecniche più innovative all’avanguardia e offriamo energia sempre più pulita e sicura puntando alla massima soddisfazione del cliente, con una distribuzione capillare dei piccoli serbatoi di GPL ed una rete di rivenditori di bombole Umbria gas presente in tutta la regione”.

“UmbriaGas spa, operatore gpl Italia – si legge nel sito ufficiale dell’azienda che è uno degli sponsor del gruppo editoriale Assisi News – garantisce un servizio completo e personalizzato grazie a una vasta gamma di prodotti e servizi che rispondono ad ogni tipo di esigenza. La politica di UmbriaGas è da sempre finalizzata a privilegiare rapporti di sinergia e collaborazione con le Istituzioni locali, le Associazioni ed il territorio nelle sue molteplici aggregazioni. L’obiettivo è quello di costruire e diffondere l’immagine di un’impresa profondamente legata al territorio, con conoscenza diretta di tanti particolari che contribuiscono, seppur indirettamente, alla vita dell’azienda”.

(Umbria Gas è uno degli sponsor del gruppo editoriale Assisi News)

