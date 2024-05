Ancora un furto a Santa Maria, preso di mira Skuisito

Ancora un furto a Santa Maria degli Angeli, dove a pochi giorni da quello ai portali a essere presa di mira è la gelateria Skuisito in via Sandro Pertini. “Complimenti, bravo, almeno hai lasciato tutto in ordine”, l’amara ironia del titolare del locale, che ha pubblicato alcuni scatti delle videocamere di sorveglianza su Facebook.

Secondo le prime informazioni, i ladri da Skuisito hanno rubato soldi e tabacchi presenti nel fondo cassa e al bar. Danneggiato l’ingresso del negozio. Si sarebbero “infilati” nel centro commerciale dove ci sono anche altre attività e poi sono penetrati nel bar e sono come detto stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza”.

In precedenza i ladri avevano preso di mira I Portali, con un furto da una decina di minuti con un bottino abbastanza misero fatto di fondo cassa, due stecche di sigarette e persino di alcuni documenti. A inizio mese, nella zona, un altro furto in un noto negozio di vendita saponi e prodotti di bellezza sempre in via Gabriele D’Annunzio e sempre nello stesso centro residenziale e commerciale. Intorno alle ore 1:30 di martedì 9 aprile 2024, dei malviventi avevano distrutto – pare con delle pietre poi lasciate a terra – una delle vetrate della porta d’ingresso per accedere alla struttura causando numerosi e ingenti danni. Dal negozio erano stati asportati diversi profumi. Personale subito sul posto insieme ai Carabinieri della Compagnia di Assisi che indagano sull’accaduto.

